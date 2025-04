Josef Polášek šokoval své fanoušky vyhublou postavou. Přiznal se však, že se nejednalo o dobrovolný úbytek váhy, potýká se se zdravotními komplikacemi.

Herec Josef Polášek šokoval svou postavou. Bohužel se nerozhodl hubnout kvůli blížícímu se létu a plavkové sezóně, ale jeho rapidní úbytek váhy má na svědomí nemoc. Přiznal, že se potýká s depresemi, z nichž nejspíše pramenil i zánět žaludku. Na Osobnosti.cz soudíme, že musel shodit dobrých 10 kilo, a podívali jsme se i na to, co je to vlastně takový zánět žaludku.

Prochází si psychickou zátěží

Všichni, kdo se v poslední době setkali s hercem Josefem Poláškem, si nemohli nevšimnout, že výrazně zhubl. Sám herec přiznává, že skutečně ztratil několik kilo, nicméně ne proto, že by se sám snažil. „Zhubl jsem nedobrovolně, měl jsem zánět žaludku. Cítím se už o dost lépe, ale ještě mě čekají nějaká vyšetření a pak se budu snažit zase trochu nabrat, aspoň něco. Ta diagnóza zřejmě pocházela i z psychické zátěže. Byly to skryté deprese, o kterých jsem ani sám nevěděl. A z toho pocházely psychosomatické interní záležitosti, jako je ten zánět žaludku,“ uvedl Polášek v rozhovoru pro Blesk.

Na herci byste však žádné psychické problémy nepoznali. Stále usměvavý Polášek, který hýří vtipem, i nadále pracuje a hraje v několika divadlech najednou. Pod dohledem lékařů si může dovolit pokračovat ve své práci a stále natáčet a hrát v divadlech. V nejbližší době ho čeká natáčení třetí řady seriálu Zákony vlka a na TV Prima jej můžete sledovat v roli kriminalisty v novém seriálu Případ tanečnice.

Užívá si také osobního života. Svěřil se, že se moc těší, až vyrazí s manželkou na dovolenou. Oba jsou dobrodruzi, kteří vezmou karavan a bez cíle se vydají na cestu. Karavan si pořídili už v době před covidem, během restrikcí ho pak velmi využili, jak se svěřil v Show Jana Krause. Rádi jezdí třeba do Bavorska, když mají delší čas, tak do Dánska.

Jak se projevuje zánět žaludku

A co že to vlastně herce potrápilo? Zánět žaludku neboli gastritida představuje především poruchy trávení a způsobuje nevolnost, jak uvádí server Healthline. Může zmizet sám tak, jak přišel, ovšem při chronickém zánětu žaludku je vyžadována léčba nastavená odborníky. Mezi nejběžnější příznaky patří kromě nevolnosti zvracení, pocit plnosti v horní části břicha a špatné trávené. Doufejme, že se Josef Polášek brzy vyléčí a nadále ho nebudou trápit podobné obtíže.

Zdroj: Autorský článek, Blesk, ShowJanaKrause, Healthline