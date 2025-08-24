Herecký pár, který letos oslavil 30 let manželství, si prošel těžkými časy. Přesto jejich vztah vydržel a dnes na sebe koukají s láskou a obdivem.
Václav Kopta a Simona Vrbická slaví 30 let manželství, ale jejich vztah nebyl vždy jen pohádka, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz doslechli. Přežili bouře, krizové chvíle i hořící les, a přesto stojí stále bok po boku. Herecký pár přiznává, že humor, trpělivost a vášeň k životu byly klíčem k jejich lásce, která odolala všemu.
Dlouhá cesta k dokonalému vztahu
Václav Kopta, známý už z kultovního filmu Sněženky a machři, a jeho manželka Simona Vrbická oslavili letos v dubnu tři dekády od svatby. Ale jejich společná cesta nebyla vždy jen pohádková. „Byla to jízda! A vlastně pořád je,“ přiznal herec pro Super. Oba si prošli krizemi, které by u jiných párů možná vztah zlomily.
Kopta přiznal, že humor a vzájemná trpělivost byly klíčem k tomu, aby spolu stále stáli bok po boku. „Vztah je jako květina, bez zalévání uschne. O lásku můžete přijít ze dne na den,“ vysvětlil. Podle něj nejde o to, aby kolem páru vždy kvetl sad, ale spíše o to, jak spolu dokážou přežít bouři a „hořící les“.
Od školních lavic po dnešní život
Simona s Václavem jsou spolu od školních let. Jejich vztah se vyvíjel paralelně s kariérou. Vzlety, pády, období, kdy se dařilo, a období, kdy bylo těžko. Kopta přiznává, že jeho filmová sláva tehdy neměla takový dopad, jaký by se dnes očekával. Simona vzpomíná, že nikdy neřešila jeho popularitu, pro ni byl vždy důležitý on sám.
Dlouhou dobu žili na „psí knížku“ a až po letech se rozhodli vstoupit do manželství. Přesto jejich pouto vydrželo a nyní společně sdílí život plný vzpomínek, smíchu a vzájemné podpory.
Koptův koníček provokuje manželku
Humor a trpělivost však občas nestačí. Václava vášnivě zajímají autobusy. Sbírá dokumenty, modely, součástky a historické artefakty. „Malé modely se vejdou vždy, místo se najde i na volanty, kliky nebo světlomety. Pro tyhle věci si rád udělám místo,“ popsal svůj koníček pro Pražský deník.
Simona se s tímto hobby smiřuje, i když připouští, že někdy množství sbírek doma narůstá. Kopta se však nenechá odradit. „Horší bude, až mi někdo pošle autobus. To pak bude zavánět rozvodem,“ vtipkoval herec.
Láska, která odolala všemu
Přestože si oba prošli krizemi, bouřemi i „hořícími lesy“, jejich vztah přežil. Dnes na sebe vášnivě koukají a oceňují, že mají vedle sebe partnera, který je skutečně jejich oporou. Jejich příběh je důkazem, že láska vyžaduje trpělivost, humor a ochotu stát při sobě i v nejtěžších chvílích.
Zdroj: Autorský text, Super, PražskýDeník