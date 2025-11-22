Provokatér a bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný po návratu z vězení opět nastoupil do Clashe. Na tiskovce schytal vajíčko na hlavu i mouku.
Redakci Osobnosti.cz překvapuje, jak rychle dokáže člověk padnout na dno. Dříve vážený starosta Řeporyjí, teď zápasník v B4theclash s vejcem a moukou na hlavě. Ano, řeč je o Pavlu Novotném, který byl nedávno propuštěn z vězení. Zúčastnil se živého vysílání tiskové konference Clashe, kde mu jeho odpůrci dali jasně najevo, co si o něm myslí.
Pomátl se?
U Pavla Novotného je zvykem, že dokáže sám sebe dostat až na hranici šílenství, jeho rychlá mluva, ostrý jazyk a žádné servítky z něj už v době, kdy pracoval jako bulvární novinář, udělaly bezpáteřního člověka, který pro urážky nejde daleko. Byla to však jeho image, na kterou si mnozí zvykli, a vlastně se stala jakousi jeho značkou a většina ji akceptovala.
Tentokrát to však bylo jiné. Začal zacházet za samou hranici a zdálo se, jako kdyby se snažil vrátit tam, kde skončil před svým nástupem na krátký čas do vězení. Bylo to spíše zoufalství než jeho pověstný drive. Sám se navíc netají tím, že zápasení v kleci je pro něj v současné době jediný zdroj obživy. Možná proto si nechá líbit i takové ponížení v podobě vajíčka a mouky na hlavě.
Zesměšnění bývalého starosty
Novotný měl dříve bezpochyby moc a vliv, na svou politickou kariéru si nemohl nijak stěžovat. Měl podporu i premiéra Petra Fialy. Věříme, že v soukromí se Pavel Novotný umí chovat kultivovaně a některé jeho názory dávají hlavu a patu. Ovšem jeho prořízlý jazyk ho nakonec dostal až před soud a následně do vězení, což byl začátek jeho konce. Padl na samé dno, v živém vysílání je zesměšňován fanoušky Clashe i svými protivníky. Nejdříve schytal vajíčko na hlavu, poté na něj jeho soupeř Filip Rudolf vysypal mouku a naznačil, že z něj nadělá řízky.
Novotný pravidelně porušoval podmínky a v květnu letošního roku tak musel nastoupit do věznice na Pankráci a následně byl převezen do Liberce, kde strávil 3 měsíce za mřížemi. V jeho případě se zdá, že pár týdnů ve vězení stačilo k alespoň malé nápravě. Věříme, že si bude dávat větší pozor na pusu a v současné době dodržovat zákon. Dle jeho slov mu totiž první zkušenost s vězením stačí na celý život. Do Clashe se vrátil kvůli obživě, nicméně jeho dosavadní vystupování mu image rozhodně nijak nevylepšuje.
