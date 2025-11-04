Momentka, která mluví za vše. Názor Václava Klause na prezidenta Petra Pavla v jednom výmluvném pohledu.
Už je tomu pár dní zpět, co prezident Petr Pavel předal státní vyznamenání na Pražském hradě 48 osobnostem a stále ještě se některá média zmiňují o nastalých situacích během ceremoniálu, jak si redakce Osobnosti.cz všimla. Ať už to byl usínající Andrej Babiš, nebo přítomnost životní partnerky jaderné inženýrky Dany Drábové. Nyní internetem koluje fotografie, nad níž se všichni baví. V hlavní roli je na ní bývalý prezident Václav Klaus.
Momentka, která mluví za vše
Důstojný ceremoniál se odehrál ve Vladislavském sále Pražského hradu v Den vzniku samostatného Československa 28. října. Prezident Petr Pavel vyznamenal celkem 48 osobností. Dorazilo také na 650 hostů, mezi nimiž nechyběli ani taková jména jako Dagmar Havlová, Andrej Babiš s manželkou Monikou, stále ještě úřadující premiér Petr Fiala s chotí Janou či bývalý prezident Václav Klaus s manželkou Livií.
A právě exprezidentův pohled na odcházejícího Petra Pavla s manželkou Evou byl zachycen na fotografii a nyní koluje internetem. O to se postaral fotograf Jiří Salik Sláma, který momentky z Vladislavského sálu sdílel na svých sociálních sítích.
Nevraživý pohled
Pohled Václava Klause na odcházející prezidentský manželský pár působil, jako kdyby Petr Pavel odcházel s jeho manželkou, a ne se svojí. To, že jsou si ti dva názorově vzdáleni tak, že už to více snad ani není možné, je známo, nicméně Klausův pohled, jak kdyby se pod to podepsal. Tentokrát už se nesnažil ani o křečovitý úsměv, jako tomu bylo při loňském udílení státních vyznamenání.
Opět seděli jen kousek vedle sebe a z očí Václava Klause by se dalo vyčíst, že se večerem spíše protrpěl. Když už měl ceremoniál za sebou, místo úlevného úsměvu ještě stačil zpražit Petr Pavla a jeho choť pohledem, za který by se nemusel stydět žádný akční hrdina. Můžeme se jen těšit na příští rok, zdali si exprezident Václav Klaus z nevraživého pohledu směrem k prezidentovi udělá tradici, nebo ne. Zatím to tak totiž vypadá.
Zdroj: Autorský text, Instagram Jiřího Salika Slámy, iDNES