Manželé Hudečkovi žijí ve šťastném manželství už 50 let. Na svatbu došlo po půl roce vztahu, děti nikdy neměli.
Houslový virtuos Václav Hudeček za svůj umělecký život nasbíral celou řadu hudebních ocenění a slavil úspěch za úspěchem, jak nám v redakci Osobnosti.cz neuniklo. A daří se mu i v osobním životě. Jeho manželkou je slavná česká herečka, s níž žije ve spokojeném manželství již řadu let. Se ženou jim nebylo dopřáno stát se rodiči.
Kdo je Eva Hudečková?
Václav Hudeček pojal za ženu v roce 1977 herečku Evu Hudečkovou, rozenou Trejtnarovou, která se proslavila především svým rázným projevem, jenž jí zajistil nejednu hereckou roli. Hudečková v sobě měla vždy něco velmi živého a pro diváky i lidi pohybující se v umělecké branži neodolatelného, co vneslo do jejích postav, ačkoli se často jednalo o vedlejší role, něco velmi charismatického. Navíc se mohla pyšnit netradičním vzhledem, který působil až exoticky.
Ovšem když přišel rok 1984, rozhodla se, že herectví už není oborem, který by ji dělal šťastnou, spíše naopak. Díky podpoře svého manžela se rozhodla řemeslo navždy pověsit na hřebík a věnovat se kariéře spisovatelky. Jednu dobu dokonce spolupracovala s filmovým studiem Barrandov jako autorka pohádek. Nicméně jí ani jejímu manželovi se nikdy nepoštěstilo mít děti. Ovšem Hudečková se opět projevila jako velmi silná osobnost a ze svého osudu se nijak netrápila. Sama uvedla, že nemá smysl být smutný kvůli něčemu, co člověk nemá. Na světě přece nejsme jen proto, abychom měli děti.
Idylické manželství
Její srdce bylo naplněno štěstím a láskou především díky psaní a také jejímu manželovi, se kterým se poznala na natáčení televizní komedie Sedm pater pro tisíce přání v roce 1976. O půl roku později už byla svatba. Hudečková po pár větách okamžitě věděla, že potkala svou osudovou lásku a jak se později ukázalo, měla pravdu.
S manželem jsou spolu dodnes a jejich manželství patří rozhodně k těm idylickým. Jsou si vzájemnou oporou, v domácnosti mají jasně rozdělené role, kdy Hudečková zastává čistě ženské práce a Hudeček ty mužské, ovšem to neznamená, že občas jeden druhému nepomohou. Doma mají pohodu a tu si užívají i na své chalupě v Mnichovicích.
