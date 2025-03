Redaktorka Nora Fridrichová loni v létě skončila v pořadu 168 hodin. Teď se však vrací zpátky v plné síle. Pro diváky bude nový pořad překvapením.

Během loňského léta jsme mohli sledovat velkou kauzu kolem novinářky Nory Fridrichové, která na České televizi moderovala pořad 168 hodin. Ten byl však po 18 letech loni v červenci zrušen a Nora Fridrichová s ČT rozvázala spolupráci a věnovala se práci pro svoji nadaci. Redakce Osobnosti.cz zaznamenala její oznámení na instagramu, že se blíží den, kdy ji diváci opět uvidí v novém pořadu. Zjišťovali jsme podrobnosti, ty jsou však stále z větší části zahaleny tajemstvím.

Poslední kapkou bylo zveřejnění lascivní konverzace

Nora Fridrichová, známá česká novinářka a moderátorka, spojila svoji kariéru s Českou televizí, kam nastoupila v roce 2000. Od roku 2006 měla na starosti dramaturgii a moderování publicistického pořadu 168 hodin. Ten se věnoval kauzám a politickým přešlapům, které se udály v uplynulém týdnu. Pořad byl divácky úspěšný a pravidelně ho sledovalo přes půl milionu lidí.

Proto všechny překvapilo, když Česká televize v červenci loňského roku oznámila, že 168 hodin končí. Generální ředitel České televize Jan Souček uvedl, že důvodem zrušení byly problémy v redakci pořadu a porušování kodexu ČT. Poslední kapkou pak mělo podle Aktuálně být to, že Fridrichová zveřejnila lascivní SMS konverzaci s Markem Wollnerem, což mělo poškodit veřejný obraz České televize. Redaktora z pořadu Reportéři ČT už dříve obvinila z bossingu a sexuálního obtěžování.

Pořad diváci uvidí už v neděli v podvečer

Sama Fridrichová však naznačila, že za ukončením pořadu mohou být politické tlaky. Moderátorka rozvázala s ČT pracovní poměr ke konci srpna loňského roku. Od té doby jí ještě do konce roku běžely závazky ze smlouvy, a tak se stáhla do ústraní a věnovala se práci v nadačním fondu Šatník, který už dříve založila. Nyní se však Fridrichová chystá zpátky na obrazovky a na svých sociálních sítích zveřejnila několik příspěvků, které odkazují na tajuplné datum 9. 3. 2025.

„Bude to videopořad, kde bych ráda trávila čas i v terénu, protože na naší scéně už existuje mnoho lidí včetně politiků, kteří do studia pozvání nepřijmou, a tak je nutné se vypravit za nimi! Mám za sebou tvůrčí tým, ale točit budu já. V neděli v podvečer bude první díl,“ prozradila zatím deníku Aha! ne příliš konkrétní obsah jejího pořadu, který by měl mít formát online týdeníku. Její fanoušci se podrobnosti jistě už brzy dozvědí.

