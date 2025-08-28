Michal David to schytal za vlajku České republiky na svých koncertech v O2 areně. Někteří nesouhlasí, jiní nechápou, co se řeší.
Michal David oslavil své 60. narozeniny dvěma velkolepými koncerty v pražské O2 areně. Více jak dvouhodinou show plnou zpěvákových největších hitů napříč celou jeho pěveckou kariérou si mohli fanoušci užít ve fantastické atmosféře, kterou dokázal Michal David společně se svým týmem vytvořit. Show to byla vskutku neuvěřitelná, jen málokdo by čekal kritiku. Ovšem i na tu došlo. Některé totiž pobouřila vystavená vlajka České republiky.
Nadužívání národního symbolu
Vystavení české vlajky na koncertech Michala Davida rozdělilo veřejnost na dva tábory. Mnozí se totiž pustili do kritiky nadužívání národního symbolu, což považují za urážku. Nemluvě o tom, že jej někteří označili za „normalizačního popíkáře“ a „agenta StB s krycím názvem Komediant“. Je dobře známo, že se Michal David veřejně vyjadřuje k politickému dění u nás i ve světě a politickou situaci bedlivě sleduje. Nečekal však, že vlajka České republiky na jeho koncertech vyvolá tak obrovskou vlnu nevole na sociálních sítích i v diskusích pod články.
Nicméně našli se i tací, kterým zpěvákovo rozhodnutí vystavit si českou vlajku na pódiu nijak nevadilo a vlastně vůbec nechápou, proč se něco takového tolik řeší. Jde totiž o to, že Michal Davit o politice na svých koncertech vůbec nemluvil, pouze a jenom měl přítomnou vlajku České republiky. Proto někteří účastníci nechápou, proč se jiní tak čílí. Důležité je také podotknout, že ke konci koncertu byly promítány krátké hudební ukázky umělců z celého světa a k nim byla uvedena i národní vlajka jejich národnosti.
Nejbližší akce
Ke konci srpna se můžete těšit na několik akcí, kde Michal David vystoupí. Nejbližší nás čeká v sobotu 30. srpna, kdy vystoupí na obecních slavnostech v Petrovicích u Karviné, hned další den pak s kapelou Kvatro v Hradci Králové. Září zahájí akcí BLESK ordinace v Děčíně dne 4. září a hned další akce BLESK ordinace bude v Písku 9. září, kde Michal David taktéž nebude chybět.
Zdroj: Autorský text, Oficiální stránky Michala Davida, Instagram Michala Davida