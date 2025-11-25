Dara Rolins byla jednou z hvězd na pódiu letošního Českého slavíka. Slovenská diva však slízla za své vystoupení s dcerou ostrou kritiku.
Zpěvačka Dara Rolins se nijak netají tím, že se svou 16letou dcerou Laurou, zvanou Lola, kterou má s frontmanem kapely Wohnout Matějem Homolou, má velmi přátelský vztah. To, že si je se svou dcerou velmi blízko, dokázala i během vystoupení na Českém slavíkovi v pátek 21. listopadu. Jako překvapení si totiž pro diváky připravila společné představení. Bohužel se ale u uživatelů internetu nesetkalo s úspěchem a vyhlásili ho jako nejhorší vystoupení večera, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo.
Smršť kritiky
Zpěvačka Dara Rolins v posledních letech čelí neustálé kritice. Zejména kvůli jejím vztahům a také vzhledu. Nedávno podstoupila estetický zákrok, který sociálními sítěmi rezonuje ještě dnes. Mnozí ji kritizují, že už si není podobná a udělala ze sebe kvůli touze po mladistvém vzhledu někoho zcela jiného.
Místo toho, aby už měla konečně klid, to na Instagramu hýří negativními komentáři k jejímu letošnímu vystoupení na Českém slavíkovi, kam si přizvala i svou dceru Lauru. Většina jejich společné představení přirovnává k estrádě, podle těchto samozvaných odborníků na hudbu a zpěv dvojice nezazpívala jediný tón správně a pohyby zkrátka hrůza. Smůlu měla Dara Rolins také v tom, že přišla na řadu až po písni Moniky Absolonové, tudíž se nevyhnula srovnání, ze kterého odešla jako poražená.
Objevila se i slova pochvaly
Sto lidí, sto chutí, jak se říká, a přestože Dara Rolins nyní musí čelit velké vlně kritiky, její dlouholetá kariéra jí přinesla obrovskou fanouškovskou základnu, která se za ni postavila. Našli se tak i tací, kteří její výkon a výkon její dcery pochválili. Zároveň nezapomněli zmínit, jak dobře obě vypadají, a jak Laura svou krásou slavnou maminku rozhodně nezapře.
Dara Rolins je však zvyklá, že její vystupování na veřejnosti a některá rozhodnutí vzbuzují v mnohých velké emoce, a přestože není stroj a má také své pocity, naučila se už za ty roky spoustu nevlídných, někdy až agresivních komentářů vypouštět z hlavy ven a soustředit se pouze na to, co jí dělá radost.
Zdroj: Autorský text, eXtra, Instagram Českého slavíka