Herečka a komička Iva Pazderková se nikdy nebála mluvit otevřeně o těžkých tématech. Jedním z nich je i její vědomé rozhodnutí nezaložit rodinu.

Iva Pazderková kdysi snila o rodině. Nejvíce se touha po dítěti objevila ve chvílích, kdy sama prožívala osobní krizi. Možná v dítěti podvědomě hledala jakousi záplatu na neštěstí. Stalo se jí to, co určitě řadě dalších žen – podléhala tlaku společnosti, a i když cítila, že partneři po jejím boku o děti nestáli, stále s nimi zůstávala. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, co o svém vnitřním boji prozradila a jak otázku mateřství vnímá dnes.

Nakonec se jí ulevilo

Pazderková přiznala, že otázka děti ji dlouho trápila, ale tlak naštěstí časem opadl a přišlo nečekané uvolnění. „Já jsem se jedno ráno před pár lety probudila a mně se normálně fyzicky ulevilo, že ty děti nemám… spadl mi kámen ze srdce, protože já si myslím, že mě děsí ten závazek,“ řekla v podcastu Čestmíra Strakatého otevřeně Iva, která si dnes bezdětný život bez ostychu užívá. Pazderková nikdy nešla s proudem. Ačkoliv ji diváci znají z komediální scény jako „blbou blondýnu“, je to vzdělaná a přemýšlivá žena.

Kariéru začala v divadle, odkud se přes satirické role a stand-up vystoupení vypracovala na vyhledávanou herečku i moderátorku. Výrazně na sebe upozornila v pořadech Na stojáka či Tvoje tvář má známý hlas, kde ukázala nejen komediální talent, ale i pěvecké a herecké nadání. A nedávno se přidala k předvolební kampani koalice Stačilo a s premiérem objížděla republiku v rámci debat s lidmi.

V životě našla rovnováhu a štěstí

Dnes je spokojená jak pracovně, tak i v osobním životě. Už dva roky má nového partnera, i když mají vztah na dálku, tak si na sebe umí najít čas a otázka toho, jestli se v brzké době sestěhují, visí ve vzduchu. Pazderková každopádně našla rovnováhu, kterou dřív hledala jinde. „V rodině máme spoustu dětí a já jsem profesionální teta a to mi stačí. Asi je to dané i tím, že jsem velký sobec a že jsem úzkostná. Takže všechno je, jak má být, a všichni jsme šťastní. Tohle mi ale došlo ve chvíli, kdy jsem se víc srovnala sama se sebou,“ dodává herečka bez okolků.

Iva Pazderková může inspirovat ženy, které si jako ona kladou otázky ohledně své budoucnosti. O tom, jakou cestou se vydat, a hlavně – že ne každá životní volba musí kopírovat tradiční vzorce. Mít děti není samozřejmostí. A být bez nich rozhodně neznamená být nešťastná.

