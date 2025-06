Jedna věta matky dokáže rezonovat i po desetiletích. Diana, která o Williamovi vždy mluvila s vírou a láskou, tušila, že právě on bude oporou monarchie.

Princezně Dianě nebylo ani pětatřicet let, když v roce 1997 tragicky zahynula. Přesto stihla o svém starším synovi říct něco, co si dnes lidé připomínají s až mrazivou přesností. Princezna Diana tehdy věřila, že William má před sebou výjimečný úkol. „Země má štěstí, že má Williama,“ pronesla kdysi podle bývalé královské reportérky Jennie Bond, uvádí The Express. Diana prostě věděla, že z Williama vyroste někdo, komu budou lidé důvěřovat. A jak jsme na Osobnosti.cz dohledali, dnešní čísla jí dávají za pravdu.

Diana nebyla vizionářka, jen matka, která viděla srdcem

Diana možná neměla politologické vzdělání ani přístup k průzkumům veřejného mínění. Ale měla schopnost vnímat lidi do hloubky. Ne nadarmo se jí říkalo královna lidských srdcí. A u Williama cítila klid, který nakonec přerostl v jistotu. Její pohled nebyl přetvářkou ani přáním. Byl to odraz reality, která se naplňuje až dnes. Po své matce zdědil empatii a touhu dělat životy obyčejných lidí lepšími. Zároveň nepůsobí nepřístupně.

Princ William je dnes velmi aktivní členem královské rodiny a zaměřuje se na nejrůznější témata, která rezonují společností. Spolu s Kate se snaží být aktivní v oblasti podpory duševního zdraví, věnuje se i otázce bezdomovectví, je patronem organizací Centrepoint a The Passage, které poskytují podporu mladým lidem a dospělým bez domova. Nezapomíná ale ani na podporu dětí a mládeže a ochranu přírody.

Veřejnost má jasno

Čerstvá čísla od platformy YouGov mluví jasně – princ William má u Britů aktuálně 75% oblibu. Jeho žena Kate není pozadu, 72 % pozitivních názorů ji řadí k samotné špici královské rodiny. Když se zeptáte Britů, kdo podle nich nejlépe reprezentuje monarchii, většina ukáže právě na tento pár. Oproti tomu král Karel je s 61 % pořád v plusu, ale propadá se. A mladí lidé ho vnímají výrazně hůř než senioři.

Ještě markantnější je to u Harryho a Meghan, kteří už ale samozřejmě nejsou pracujícími členy královské rodiny. Jejich popularita každopádně klesla na úplné dno. Jen 27 % Britů vnímá Harryho pozitivně. Meghan má jen 20 %, což je vůbec nejnižší číslo, jaké kdy od roku 2017 zaznamenala. Někdejší zářící čtyřka, jak se říkalo Williamovi, Kate, Harrymu a Meghan, se rozdělila na dva tábory. Jeden se stáhl do Kalifornie a přinesl do života monarchie spoustu emocí, výčitek a mediálních rozporů. Ten druhý zůstal v Británii, drží se tradic a pomalu, ale jistě si získává důvěru obyčejných lidí.

Zdroj: Autorský text, The Express, YouGov, Instagram prince Williama a princezny Kate