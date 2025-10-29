Martin Zounar si v minulosti prošel hned několika vztahy, které však nedopadly dobře a zanechaly na jeho srdci velké šrámy.
Martin Zounar oslavil letos v květnu své 58. narozeniny a nutno podotknout, že má za sebou skutečně dlouhou hereckou kariéru. Ačkoliv ho většina lidí zná především ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde začal působit už v roce 2011, do srdcí televizních diváků se zapsal už dříve. Zvlášť pak do srdcí žen se dostal díky účinkování v seriálu Chlapci a chlapi, který ve své době patřil mezi ty vůbec nejoblíbenější. V něm byla jeho seriálovou láskou Hanka Vosecká, ale jak to má vlastně oblíbený herec se vztahy mimo televizní obrazovky a s kým dnes žije?
Prošel si bolestivým rozvodem
Martin Zounar prošel v životě hned několika vztahy, které pro něj hodně znamenaly. Jeho první láskou se stala herecká kolegyně z konzervatoře Lucie Zedníčková (56). Byla to láska jako trám a herec tenkrát věřil tomu, že vydrží do konce života. Pak ale přišel rozchod, který ho poznamenal natolik, že pak tři měsíce přespával pod mostem.
„Řekl jsem tehdy tátovi, že už přece vím, jak mám žít, a odešel jsem. Seděl jsem pod mostem na bedýnkách, pil Šumavské bylinné a nechodil do školy… Nemohl jsem, protože jsem přece miloval a trpěl,” prozradil tenkrát pro server Novinky.
Později našel zázemí po boku filmové producentky Simony Brdičkové. Společně vychovávali dceru Claudii a prožili třináct let, které Zounar dodnes označuje za zásadní. Jenže ani manželství nevydrželo do konce života a po krachu se Zounar opět ocitl na dně. Přestože rozchody nesl vždy velmi těžce, nikdy na lásku nezanevřel, byl pozitivní a pevně věřil tomu, že někde venku na něj čeká skutečná láska. Tu nakonec našel u psycholožky Kateřiny Kantové, která mu výrazně pomohla a díky které se mu podařilo zhubnout.
Současná partnerka mu dost pomohla
Nakonec se seznámil s nynější partnerkou Kateřinou, která se živí jako psycholožka. Seznámili se před školou, kam Zounar přišel pro dceru, zatímco Kateřina čekala se svou dogou. Zounar psy miluje a tak se dali do řeči, postupně se sblížili a následně zjistili, že k sobě začínají něco cítit. Od té doby tvoří pár a Kateřina herci dost pomohla – a to i z fyzického hlediska.
Samozřejmě, ani jejich vztah není jen samé slunce a duha a čas od času to mezi nimi vře. I přesto si vždy najdou cestu k tomu se usmířit a vše společně vykomunikovat. Ačkoliv jsou spolu už pěknou řádku let, o svatbě zatím neuvažují, a to i přesto, že jsou již delší dobu zasnoubení. „Víte, dvakrát jsme plánovali svatbu a dvakrát nám ji přerušil covid. Všechno už bylo připravené. Říká se do třetice všeho dobrého, ale momentálně jsme tak šťastní, že necítíme potřebu něco organizovat nebo měnit,” prozradil herec pro AhaOnline.