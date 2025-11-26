Ondřej Studénka, známý coby Prokop Junek z oblíbeného seriálu Ulice, prožívá kombinaci štěstí a životních výzev.
Herec Ondřej Studénka pochází z Vnorov na Hodonínsku. Když složil maturitní zkoušky, zamířil na Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity, kde studoval tělovýchovu s fitness zaměřením. Už tehdy v něm dřímala schovaná vášeň k divadlu. Během univerzitních let se rozhodl změnit směr a přihlásil se na JAMU. Úspěšně prošel a proměnil svou sportovní dráhu v uměleckou. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, co mu dělá radost, ale i věci, jež mu život trochu komplikují. Sem totiž patří i zdraví.
Rodinné zázemí má v Brně
Dnes působí Studénka v Městském divadle Brno, kde hodně vystupuje v muzikálech, momentálně například Sugar! (Někdo to rád horké) nebo třeba Devět křížů. Do Prahy pravidelně dojíždí kvůli natáčení seriálu Ulice. „Je to náročné pro všechny. Ale manželka je velmi statečná, s dětmi to zvládá senzačně a přivítání dětí u dveří po celodenním natáčení je pro mě nejvíc!“ popsal před časem pro Deník s tím, že logistika cestování je pro něj často náročná, ale vždy to nějak zvládne.
V Brně nalezl mimo domova i svou lásku. Jeho manželkou je herečka Evelína Studénková (rozená Jirková), kterou potkal právě na divadelním jevišti, konkrétně v Městském divadle Brno. Vychovávají spolu tři děti – dceru Aničku, syna Kryštofa a Evelinina syna Antonína z předchozího vztahu. Sama Evelína si zkusila několik epizodních rolí ve známých seriálech, jako jsou Případy 1. oddělení, Sestřičky a Modrý kód.
Studénka přiznává, že v rodině na sebe někdy bere roli přísného, ale také spravedlivého otce, a společně s manželkou usilují o vyrovnané rodičovství. Rodina miluje především hory. Ondřej vzpomíná, jak cestoval do Nepálu, a sní o budoucím společném dvoutýdenním treku ve Skotsku, až děti více vyrostou. Společná dobrodružství jsou pro něho důležitá.
Zdravotní omezení, které nebrání jeho vášním
Jeho cestovatelská vášeň není zcela bez klopýtnutí. Trpí totiž na problémy se střevy, jak prozradil v rozhovoru pro Blesk. I v Itálii, kde by si opravdu rád užil místní kuchyni, si musí bohužel pečlivě vybírat pokrmy. Není to prý ale tak vážné, že by si musel vozit například vlastní jídlo z domu. Zkrátka se musí více hlídat. Každopádně ho to nezastavuje a užívá si, co může. Rád sportuje, jezdí na kole nebo právě objevuje hory s rodinou.
