Ikonický představitel Aragorna z filmové trilogie Pán prstenů je dnes kliďasem. Jeho cesta k nezapomenutelné roli však nebyla tak přímočará.
Herec Viggo Mortensen se stal tváří jedné z největších filmových ság všech dob – Pána prstenů. Původně ale o účinkování v projektu vůbec nestál. Měl totiž v plánu pokračovat ve své tvorbě spíše mimo filmy, jenže ho přemluvil jeho vlastní syn. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, co nakonec vedlo k tomu, že nabídku na svou ikonickou roli Aragorna přijal.
Má kořeny po celém světě
Mortensen se narodil v New Yorku, ale dětství strávil střídavě v Argentině, Venezuele i Dánsku. Díky tomu mluví plynně několika jazyky a má široký kulturní rozhled. Ještě předtím, než se vydal na dráhu herce, vystudoval španělštinu a politologii, rozhodně to tedy není jen tak ledajaký nadaný panáček se štěstím. Později se pustil do herectví, ale úspěch se samozřejmě nedostavil hned. Mezi vedlejší filmové projekty se mu připletla ještě i zásadní životní událost.
Během natáčení totiž poznal punkovou zpěvačku Exene Červenkovou, s níž založil rodinu a přivedl na svět synka Henryho. A byl to právě Henry, kdo nakonec přesvědčil otce, aby přijmul roli Aragorna. Mimochodem Mortensen nebyl prvním hercem, který nabídku hrát Aragorna dostal, původně ji přijal Stuart Townsend, jenže na poslední chvíli musel odříct. Každopádně Mortenesnův syn měl v té době jedenáct let a četl Tolkienovu trilogii, kterou si zamiloval. Přemluvil proto otce, aby nabídku vzal. Dá se říct, že jen díky jeho synovi je Pán prstenů takový, jaký dnes je.
Soukromí se snaží si držet stranou
Úspěch trilogie Pán prstenů udělal z Mortensena hvězdu globálního charakteru. Jenže on netoužil být hollywoodskou hvězdou, měl úplně jiné sny, a tak lukrativní nabídky s díky odmítal a raději investoval do svého vlastního vydavatelství Perceval Press, které se zaměřuje na knihy o umění či poezii. Mortensen se snaží vyhýbat světu pozlátka a udržovat si své soukromí, společenským akcím se vyhýbá.
S matkou svého syna se rozešel a už téměř 15 let žije po boku španělské herečky Ariadny Gil, s níž tráví většinu času ve Španělsku. Sám opakovaně říká, že o mediální pozornost nestojí a nejdůležitější je pro něj rodina a jeho svoboda, co se tvoření a uměleckého ducha týče. Tuto svou uzavřenost si udržel i v době, kdy se v médiích propíraly jeho rodinné záležitosti z dřívějška, například soud o alimenty. I přes tehdejší nepříjemnosti ale zůstal v kontaktu jak se svým synkem Henrym, tak i se dvěma dětmi Ariadny Gil, které přijmul do svého života jako vlastní.
Pán prstenů a svět Středozemě
Dneska už se nad tím usmívá, ale Mortensen se ke kultovní trilogii dostal vlastně tak trochu „náhodou“. „Já tu knihu vůbec neznal…“ přiznal kdysi, jak popsal Deník. Četl ji až v letadle, když cestoval na Nový Zéland na natáčení, a uklidnila ho především podobnost inspirací s keltskou mytologií, ke které měl blízko. Znovu by se ale do role už nevrátil.
Román Pán prstenů vznikl v první polovině 20. století. Postupně se stal jedním z nejvlivnějších literárních děl historie. Jeho autor J. R. R. Tolkien byl profesorem anglosaské literatury v Oxfordu, odborníkem na staré jazyky a vášnivým tvůrcem vlastních lingvistických systémů. Vytvořil ucelený svět Středozem, kompletní s kulturou, historií i jazyky.
Tolkienova práce byla natolik propracovaná, že Peter Jackson čerpal během natáčení nejen z jeho románů, ale i z autorových dopisů, dodatků a rukopisů, které kdy vznikly. Filmová trilogie díky tomu působí neuvěřitelně realisticky, i když jde o fantasy svět.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Wikipedie, Esquire, Deník, Facebook fanpage Vigga Mortensena