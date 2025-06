Morten Harket, zpěvák z norské kapely a-ha, v rozhovoru přiznal, že mu lékaři diagnostikovali Parkinsonovu chorobu.

Morten Harket, frontman jedné z předních kapel 80. let a-ha, která stojí za hitem „Take On Me“, se se svými fanoušky podělil o smutnou zprávu. Byla mu diagnostikována Parkinsonova choroba. Přiznal, že v posledních letech doslova svádí boj s vlastním tělem. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, proč se nyní rozhodl svou diagnózu oznámit veřejně.

Přijetí nepříjemné diagnózy

Norský muzikant o svém zdravotním stavu věděl už nějakou dobu, než se rozhodl vypustit ji do světa. Nechával si ji pro sebe, aby se za prvé mohl smířit se skutečností a také aby měl nějakou dobu klid na práci, než se veřejnost dozví o jeho diagnóze. Svěřil se pouze svým nejbližším. Zároveň pro něj bylo zpočátku obtížné najít rovnováhu mezi užíváním léků a zvládáním jejich vedlejších účinků.

„Přiznání diagnózy pro mě nebyl problém. Brzdila mě v tom moje potřeba klidu a ticha, abych mohl pracovat. Snažím se ze všech sil zabránit tomu, aby se celý můj systém rozpadl,“ uvádí zpěvák v rozhovoru na webových stránkách kapely a-ha. „Nemám problém s přijetím diagnózy. Časem jsem si vzal k srdci postoj mého 94letého otce k tomu, jak se organismus postupně vzdává: ‚Užívám cokoli, co funguje,‘“ dodal 65letý Harket.

Nemoc také postihla jeho hlas, který je v jeho tvůrčí práci zásadní. V červnu 2024 podstoupil neurochirurgický zákrok – hlubokou mozkovou stimulaci, a to na levé straně mozku. Zákrok měl požadovaný účinek, díky správným elektrickým impulsům, které nyní dosáhly Mortenova mozku, mnoho jeho fyzických symptomů prakticky zmizelo.

V prosinci 2024 podstoupil podobný zákrok na pravé straně mozku, který byl také úspěšný, jak uvádí BBC. Ovšem zpěvák posléze zaznamenal negativní změny ve svém hlase, který je nyní výrazně slabší než dříve. „Problémy s mým hlasem jsou jedním z mnoha důvodů pro nejistotu ohledně mé tvůrčí budoucnosti,“ řekl Harket. „Nemám chuť zpívat a to je pro mě znamení. Neočekávám, že budu schopen dosáhnout plné technické kontroly. Otázkou je, jestli se dokážu vyjádřit svým hlasem. V současné době je to vyloučené. Ale nevím, jestli to budu schopen zvládnout někdy v budoucnu.“

Jak se projeví Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je progresivní neurologické onemocnění, mezi jehož první příznaky patří potíže s pohybem, uvádí Healthline. U Parkinsonovy choroby začínají odumírat určité mozkové buňky, jež produkují dopamin, který umožňuje hladké a koordinované pohyby tělesných svalů. Jakmile hladina dopaminu klesne o 60–80 %, začnou se objevovat první příznaky Parkinsonovy choroby. Mezi nejčastější patří:

Snížená čichová schopnost (anosmie)

Zácpa

Drobné, křečovité písmo

Změny v hlasu

Shrbené držení těla

Třes (třes, který se objevuje i v klidu)

Pomalé pohyby

Ztuhlost paží, nohou a trupu

Problémy s rovnováhou a sklon k pádům

Zdroj: Autorský text, a-ha official website, BBC, Healthline