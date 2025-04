Herec Martin Dejdar se před lety dostal do velkých finančních problémů, když produkoval film, jenž se nedočkal úspěchu.

Práce herce se pro mnohé zdá být zaměstnáním snů. Většina lidí, kteří do této profese příliš nebo vůbec nevidí, se domnívá, že jde jen o záři reflektorů, vysoké výdělky, a především zábavu. Ale tak to vůbec není. Vyprávět by mohl jeden z našich nejoblíbenějších herců, vždy oplývající jedinečným humorem, Martin Dejdar. Ten totiž nezažil jen obdiv, slávu a velké peníze. Osobnosti.cz se rozhodly vzpomenout na nepovedený projekt, jenž ho zadlužil na dlouhých 13 let.

Herec dává vinu distributorovi

Martin Dejdar byl jedním z producentů filmu Panství z roku 1998, který si nyní můžete pustit na streamovacích platformách Oneplay nebo Prima+. Příběh se odehrává v Anglii na Ravenscroftském panství a je zasazen do roku 1908. Dejdar ztvárňuje postavu britského inspektora Scotland Yardu Thomase Hatchera, jenž má za úkol na panství vyšetřit smrt čeledína, která se má zpočátku jevit jako náhoda. Nicméně s postupem času a přibývajícími důkazy zjistí, že se jedná o vraždu. Hatcher tak pomalu přichází na tajemství Ravenscroftského panství.

Jedná se o první anglicky mluvený český film, jehož rozpočet se vyšplhal na neuvěřitelných 170 milionů korun, zároveň jde o třetí nejdražší český film vůbec, jak uvádí TV Nova. Martin Dejdar do něj však investoval skrze poskytnutý úvěr, ne v rámci koprodukce. Ačkoli snímek zní jako trhák, který by mohl vydělat miliony, nestalo se tak. Ve skutečnosti znamenal pro Dejdara neuvěřitelnou finanční ztrátu, jež ho provázela dalších 13 let, kdy musel splácet obrovský dluh.

Kde se však mohla stát chyba? Herec má celkem jasno, dává vinu distributorovi, který nezaplatil za prodej filmu do zahraničí. Naštěstí však Dejdar o práci nikdy neměl nouzi a své závazky si tak dokázal plnit a řádně platit. Kdyby tomu tak nebylo, mohl by se dostat do velkých existenčních problémů, ale vzhledem k tomu, že i v takové době dokázal finančně podporovat rodinu na Floridě, bylo jasné, že se mu v jeho kariéře daří.

Kritika za prodávání svých kolegů

Nebyl to však jediný sporný projekt, v jehož čele Dejdar stál. Před pár lety čelil velké kritice nejen od svých fanoušků, ale i svých kolegů, když měl prodávat mluvené osobní vzkazy po internetu za 1 500 až 2 500 korun. Nešlo pouze o jeho osobní zdravice, ale i jiných herců nebo zpěváků či sportovců. Některým se o tom však zapomněl zmínit, jak uvádí Blesk.

Na webových stránkách byl uveden seznam osobností z různých oborů. Pokud jste si přáli, aby vám někdo z nich poslal namluvený vzkaz, mohli jste si objednat audio nebo video přání v hodnotě 1 500 a 2 500 korun. Spoustě lidí se však takový projekt nezamlouval, zvláště těm, kteří ani netušili, že na seznamu figurují. Nakonec Dejdar z projektu odstoupil a omluvil se.

