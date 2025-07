Diváci se opět budou moci pobavit nad oblíbeným seriálem, který se koncem devadesátek těšil velké popularitě. Ze štamgastů už bohužel žije jen jeden.

Komediální seriál Hospoda se dodnes těší přízni diváků. Úvodní písničku „Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky…,“ znají pamětníci velmi dobře, čehož jsme si ostatně všimli i v naší redakci Osobnosti. Od jeho natáčení už uběhlo téměř třicet let. Jan Kanyza, jeden z hlavních štamgastů, dodnes vzpomíná, jak příjemné natáčení si s kolegy užili. Bohužel nikdo z jeho parťáků už dnes nežije.

Ani neměli pocit, že chodí do práce

Seriál Hospoda se natáčel v letech 1996 a 1997. Jednalo se o teprve druhý komediální seriál TV Nova, který zobrazuje každodenní život, vztahy, veselá i komplikovaná přátelství a různé humorné situace z pohledu interiéru jedné malé pražské hospůdky. V celkem 52 dílech se během natáčení vystřídala celá plejáda známých herců. Stálých štamgastů však bylo jen šest.

„To byla velice radostná a příjemná práce s režisérem Dudkem. I celá ta herecká sestava. Kolikrát jsme neměli ani pocit, že jdeme do práce. Bylo to příjemný,“ vzpomínal nedávno Jan Kanyza pro iDnes. Ten si v seriálu zahrál jednu z hlavních postav, advokáta Zatloukala. Jenomže jeho vzpomínání je hořkosladké. Všichni jeho kolegové z party stálých štamgastů jsou už bohužel po smrti.

Repríza seriálu právě začala

Bronislav Poloczek, kterého si diváci pamatují také jako kapitána Ořecha v Černých baronech, se v Hospodě ujal role štamgasta Tomáše Babuly. Zemřel po dlouhé nemoci v roce 2012. Jiří Krytinář, který si v Hospodě zahrál postavu kamelota Davida Goliáše, zemřel v roce 2015 na infarkt. Covidový zápal plic se stal pro změnu osudným Jiřímu Menzelovi, který si v seriálu zahrál studovaného psychiatra.

V 75 letech podlehl rakovině také představitel podnikatele Václava Nováka, Ladislav Potměšil, který odešel v roce 2021. A v neposlední řadě to byl Pavel Vondruška, známý dirigent a člen Divadla Járy Cimrmana, kterému se v roce 2011 stal osudným pád do orchestřiště. Ačkoliv od natáčení seriálu uběhlo už téměř třicet let, stále se těší divácké oblibě. TV Nova jeho reprízu zařadila do vysílání i na letošní prázdniny. Diváci ho mohou sledovat od pondělí do soboty, vždy od 18:50.

