Michal David kdysi odtajnil nemanželského syna. Dodnes jsou v kontaktu a mají mezi sebou vřelý vztah. Díky synovi je zpěvák i trojnásobným dědečkem.

Zpěvák Michal David už léta patří mezi nejoblíbenější české interprety, kteří se drží na vrcholu české pop music. Vede úspěšný profesní i rodinný život. Po svém boku má již roky svou milovanou manželkou, bývalou tenistku, Marcelu. Ovšem ani tak spořádanému člověku, jako je Michal David, se občasné skandály nevyhýbají. Není to zase tak dávno, kdy odtajnil nemanželského syna. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, co je s ním dnes.

Známost z diskotéky skončila společným synem

Michal David se svou manželkou ustál už mnoho. Překonali smrt jejich dcery Michaely, které v 9 letech byla diagnostikována leukémie, i to, že má zpěvák nemanželského syna, kterého mu porodila jeho fanynka, s níž se poznal na diskotéce. Nutno podoktnout, že to bylo v době, kdy svou současnou manželku Marcelu ještě neznal.

Jedna z fanynek ho oslovila a sdělila mu, že je ve čtvrtém měsíci těhotenství a že si dítě nechá. Když byly jeho synovi, Petru Kratejlovi, tři roky, jeho maminka se oblíbenému hitmakerovi znovu ozvala a zároveň zaslala testy otcovství. Zpěvák se k situaci postavil jako správný muž a svého syna rozhodně nezatratil. Naopak. Pravidelně jeho matce finančně přispíval a dohlížel na to, aby se ona i jejich syn měli dobře.

Svého syna se ani nesnažil tajit, jen respektoval přání jeho maminky. „Já jsem to nikdy neskrýval, my jsme se stýkali, ne sice nijak pravidelně, ale vídali jsem se. Jeho maminka mě požádala, ať to necháme a nikde neříkám, že by byli radši, kdyby měli soukromí,“ vysvětlit David v rozhovoru pro Blesk.

Všechno změnil maturitní ples

Když bylo Petrovi 18 let, pozval tatínka na svůj maturitní ples, kde chtěl, aby vystupoval. Už se počítalo s tím, že se v ten den všechno provalí na veřejnost. Michal David na ten večer nikdy nezapomene. „Tys šel tenkrát na pódium a já jsem řekl, že tohle je můj syn, který tady dnes má maturitní večírek. Přijel jsem mu a vám všem zahrát. Všichni koukali a říkali: ‚Tvůj táta je Michal David?‘“ přiznal zpěvák ve svém dokumentu Michal David – žít tak, jak se má.

Petr vystudoval policejní akademii a pracuje na magistrátu. Se svým otcem má velmi hezký vztah, nicméně jsou spíše kamarádi. „My jsme hlavně kamarádi. Náš vztah je úplně v pohodě. Člověku může být líto, že ho nevychovával biologický otec, věřím, že i jemu, ale to je život. A tak to beru,“ přiznal Petr v rozhovoru pro iDNES. Petr ze svého tatínka udělal už i dědečka, má tři děti a s rodinou pravidelně navštěvuje Michala Davida v jeho rezidenci na Kanárských ostrovech.

