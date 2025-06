Tereza Brodská našla tu pravou lásku až poté, co se rozvedla se španělským studentem. Nějakou dobu randila také s Pavlem Křížem, představitelem Štěpánka z Básníků.

Herečka Tereza Brodská nedávno oslavila své 57. narozeniny a už se také více než tři roky raduje z role babičky. Svého osudového muže našla až po prvním nevydařeném manželství. Stal se jím oceňovaný fotograf Herbert Slavík, se kterým letos oslaví už 30. výročí svatby. Na Osobnosti.cz nás zajímal její recept na tak dlouhý a šťastný vztah.

Manžel je známý fotograf

Herečka Tereza Brodská žije již téměř třicet let ve šťastném manželství s fotografem Herbertem Slavíkem. Nebyl to ale její první vážný vztah. V 21 letech se provdala za španělského studenta FAMU Jordiho Niubóa. Toto manželství však vydrželo jen čtyři roky, a než poznala svého osudového manžela, chodila také nějakou dobu s hercem Pavlem Křížem. Zamilovanou dvojici ve filmu Konec básníků v Čechách tak skutečně jen nehráli, což potvrdil sám režisér Dušan Klein.

O dva roky později už ovšem kráčela k oltáři s Herbertem Slavíkem a rok po svatbě se jim také narodil jediný syn Samuel. Slavík začínal jako fotoreportér pro deník Mladá fronta DNES, v letech 1990–2002 tu působil jako vedoucí fotooddělení. Proslavily ho například fotografie zachycující zakázaná protestní shromáždění v Praze roku 1989. V letech 1990–1993 také jako fotograf doprovázel prezidenta Václava Havla na jeho zahraničních cestách.

Utekli před ruchem velkoměsta a radují se z vnučky

Věnuje se také dlouhodobému projektu Tváře, ve kterém zachycuje portréty českých osobností. Jeho velkou vášní je rovněž sportovní fotografie. Od roku 1992 se pravidelně účastní olympijských her, kde dokumentuje sportovní dění. Jeho fotografie už byly vystaveny v řadě zemí a za svou práci byl také několikrát oceněn.

Manželství Terezy Brodské a Herberta Slavíka je považováno za jedno z nejstabilnějších v českém showbyznysu. Letos slaví už 30. výročí svatby. „Nejdůležitější pro mě je, aby nám bylo s manželem hezky a těšili jsme se na sebe. Je to hodně o vzájemné toleranci, respektu a úctě vůči tomu druhému,“ rozpovídala se před dvěma lety pro Život v Česku. Poté, co syn Samuel vylétl z hnízda, se manželé rozhodli pro zásadní změnu a bydlení v rušném centrum města vyměnila za novostavbu bytu v pražských Košířích, kde mají klid a výhled do anglického parku.

V roce 2021 se Tereza Brodská stala také babičkou. Z vnučky je nadšená a roli babičky si opravdu užívá. Do médií však mnoho informací pouštět nechce, protože si to syn se snachou nepřejí a ona to respektuje. „Všem bych chtěla poděkovat, že stejně jako já vydrželi devět měsíců mlčet a ani nic nenaznačit. Pro mě to bylo opravdu peklo, protože já se na roli babičky dlouho těšila, a když to přišlo, tak jsem musela mlčet. Už dávno jsem chtěla být babička. Chci, aby mě všichni oslovovali babi,“ svěřila se deníku Blesk se svou radostí z prvního vnoučete.

Zdroj: Autorský text, PrimaŽeny, Život v Česku, Blesk, HerbertSlavík