Markéta Pekarová Adamová se nedávno sešla s předsedou saského Zemského sněmu a sdílela fotografii ze schůzky na sociálních sítích. Lidé okamžitě okomentovali její vzhled.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09, nedávno oznámila pro mnoho občanů překvapivou zprávu. Nebude kandidovat v podzimních volbách a nebude tak obhajovat svůj politický mandát. Jako důvod uvedla zdravotní komplikace, které však blíže nespecifikovala, což vyvolalo mnoho spekulací. Někteří mluví o vážném onemocnění, jiní přišli s těhotenstvím. Osobnosti.cz si nemohly nevšimnout aktuální fotografie, kterou sdílela na sociálních sítích. Řada komentářů na sebe nenechala dlouho čekat.

Politicky aktivní již během studia

Markéta Pekarová Adamová se začala věnovat politice již během studia na Českém vysokém učení technickém, kde studovala obor Ekonomie a management v průmyslu. Studium absolvovala v roce 2011 státní závěrečnou zkouškou a získala titul Ing. Politicky se angažovala již v takto mladém věku, do politické strany TOP 09 vstoupila konkrétně již v roce 2009. V roce 2010 byla zvolena do Zastupitelstva Městské části Praha 8 a také do Rady MČ Praha 8.

Její hvězda v politice jen stoupala, ačkoli se jí podařilo zároveň „vybudovat“ i slušnou základnu odpůrců, a to především některými kontroverzními výroky či názory. V roce 2013 byla zvolena poslankyní Parlamentu ČR za Hl. město Praha a v srpnu 2019 již stála v čele TOP 09, jak uvádí TOP09. Pro občany i její spolupracovníky je tedy velkým překvapením, že tato žena, která je neodmyslitelnou součástí politického dění, náhle nebude obhajovat svůj politický mandát. O to více spekulací její strohé oznámení vyvolalo.

Vlna negativní komentářů

Adamová se před pár dny setkala v Praze s předsedou saského Zemského sněmu Alexanderem Dierksem. Hlavním tématem jejich jednání byly především výsledky nedávných voleb do německého Spolkového sněmu a také česko-saská přeshraniční spolupráce v dopravě a investicích, vědě a výzkumu. Na základě této schůzky vznikla fotografie, kterou Adamová sdílela na sociální síti X. Jedná se o první snímek po oznámení jejích zdravotních problémů.

Německo je náš klíčový partner. Spolupráce přináší více pracovních míst s přidanou hodnotou, lepší dopravní spojení a tedy vyšší životní úroveň pro naše občany.



Silné partnerství 🇨🇿🤝🇩🇪 = ekonomická prosperita.



Děkuji předsedovi saského Zemského sněmu @AlexDierksMdL za jednání! pic.twitter.com/wy9nzdxeW8 — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 25, 2025

Zatímco se našlo pár jedinců, kteří vzhled poslankyně pochválili – „Vy jen kvetete,“ stálo třeba v jednom z nich – většina bohužel tak pozitivních nebyla. Naopak. Někteří se totiž neubránili rýpnutí, že zdravotní potíže, o nichž se Adamová zmiňovala, na političce nejsou vůbec vidět. „Na to, že jsi tak nemocná, jsi krásně vysmátá, frajerko,“ bylo uvedeno pod fotografií. Nebo například: „Nevypadáte moc nemocně teda.“

Její uvolněné a usměvavé vystupování zřejmě někteří lidé nedokážou přenést přes srdce. Zároveň se mnozí utvrzují v možnosti, že by Adamová ve svých 40 letech mohla být těhotná a o žádné vážné onemocnění se vůbec nemusí jednat. Kde je však pravda, ví jen sama politička. Uvidíme, jestli se v blízké budoucnosti rozhodne sdílet s veřejností nějaké podrobnosti.

Zdroj: Autorský článek, TOP09, Síť X Markéty Pekarové Adamové