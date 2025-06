Deborra-Lee Furness po více než čtvrtstoletí společného života s Hughem Jackmanem otevřeně popisuje emoce spojené s rozvodem. Ve svém prohlášení mluví o zradě i cestě zpět k sobě samé.

Deborra-Lee Furness má životní příběh hlubší, než by si mnozí pomysleli. Když po téměř třiceti letech skončilo její manželství s Hughem Jackmanem, nezůstalo jen u formálního rozchodu. Veřejně teď přiznává, jak moc ji celá situace zasáhla. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, mluví o zradě, o bolesti a o hledání vlastní hodnoty. Pro herečku to nebyla jen změna vztahu, ale hluboký návrat k sobě samé.

Bolest, která přichází tiše

V emotivním prohlášení, které vydala pro DailyMail, Deborra-Lee přiznala, že rozvod s Hughem Jackmanem nebyl jen konec jedné životní kapitoly, ale něco, co zasáhlo její nejhlubší já. Mluvila o traumatické cestě zrady a přiznala, že šlo o ránu, která se dostala hluboko pod kůži. „Může to bolet, ale z dlouhodobého hlediska je pro mě návrat k sobě samé a život v rámci vlastní integrity, hodnot a hranic osvobozením a svobodou,“ napsala. Již v minulosti se objevovaly spekulace, že Jackman ji podvedl se svou současnou přítelkyní Sutton Foster.

Jackman se k jejím vyjádřením veřejně nevrátil, ale někteří fanoušci si všimli, že krátce poté zveřejnil na instagramu video, kde tančí na píseň Bye Bye od NSYNC. I když to může být náhoda, někteří v tom vidí nepřímou reakci. Když loni pár oznámil rozchod, snažili se působit důstojně a vděčně: „Naše rodina byla a vždy bude naší nejvyšší prioritou. Tuto další kapitolu bereme s vděčností, láskou a laskavostí. Velmi si vážíme vašeho pochopení a respektování našeho soukromí, zatímco naše rodina prochází touto změnou“. Bylo to krátké, společné vyjádření pro deník People, které mělo být podle jejich slov i posledním.

Nejen herečka, ale také bojovnice

Deborra-Lee Furness není známá jen jako herečka. Začínala jako sekretářka, pracovala v televizní redakci a teprve později odjela do New Yorku studovat herectví. I přes herecké úspěchy, třeba ve filmu Shame, se nikdy neuzavřela do světa showbyznysu. Věnovala se pomoci dětem bez domova, bojovala za lepší podmínky adopcí a spoluorganizovala australský Národní týden osvojení.

Možná proto její slova o sebelásce a návratu k vlastní integritě působí tak silně. Když mluví o tom, že někdy musí vesmír vytvořit náročné okolnosti, abychom našli cestu domů, není to jen spirituální klišé. Je to vzkaz ženy, která ví, že život není spravedlivý, ale že i v bolesti může být nový začátek.

