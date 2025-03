Patricie Pagáčová, oblíbená česká herečka s velkou základnou fanoušků, je taková holka od vedle, která si na nic nehraje. A možná to je tajemstvím jejího úspěchu.

Patricie Pagáčová, známá především z nekonečného seriálu Ulice, od začátku své kariéry ušla obrovskou cestu. Ti, kdo si mysleli, že zůstane zaškatulkovaná v roli Terezy Jordánové, se pořádně spletli. Od chvíle, kdy ve svých 30 letech ze seriálu odešla, se pracovní nabídky jen hrnou. A Patricie je jednou z nejvytíženějších českých hereček.

První zkušenost před kamerou v 6 letech

Patricii Pagáčovou vystřelil do povědomí diváků nekonečný seriál Ulice, někteří si ji mohou však pamatovat již ze seriálu Ranč U Zelené sedmy, nicméně nic z toho nebyla její první zkušenost před kamerou. Ještě dříve se podle zjištění redakce Osobnosti.cz objevila v reklamě na jogurty, ale svou první hereckou zkušenost získala v naučném pořadu Návštěvy u paní Hudby, když jí bylo teprve 6 let. Skupina dětí divákům představovala zajímavosti ze světa hudby.

Ovšem až během natáčení seriálu Ulice přišla sláva v pravém slova smyslu. Najednou jste mohli Pagáčovou vidět všude, Ulice byla projektem, který v Česku do té doby neměl obdobu, své příběhy zde mohly najít všechny věkové kategorii. A Pagáčová jako zástupkyně mladých, jejíž postava zažívala první lásku a trápení s ní spojené, se rychle stala velice populární.

Pokorná holka od vedle

Pagáčová v pracovním životě slaví úspěch na všech frontách, objevila se kromě Ulice také v Ordinaci v růžové zahradě 2, v Jedné rodině a nově se na ni můžete těšit ve Specialistech. Byla také součástí takových projektů, jako jsou Devadesátky vysílané na ČT nebo Superstar 2020 a 2021, kde zasedla za stůl porotců. Přesto jí sláva nikdy nestoupla do hlavy.

Je to stále ta pokorná holka od vedle s milým úsměvem, která myslela i na zadní vrátka. Vystudovala vysokou školu, obor management obchodu a služeb, jak uvádí Novinky, zabývala se humanitním studiem a také se zdokonalila v cizích jazycích. Chvíli dokonce přemýšlela, že se bude raději vyskytovat za kamerou než před ní, ale nakonec z toho sešlo.

Co se týká osobního života, popularita bohužel skýtá i stinnou stránku. Jste neustále v hledáčku médií a žádné přešlapy se neodpouští. Pagáčová si „užila“ své v období, kdy byla často tématem bulvárních článků kvůli váze. Jak sama říká, nikdy nebude mít postavu modelky, uznává, že jeden čas byla oplácanější, než je zdrávo, ale necítí potřebu trápit se kvůli tělu.

Sama ale nakonec chtěla zhubnout, přestože se snažila bulvár neřešit, nešlo to. Když si pořídila pejska, zjistila, že je to ta nejlepší cesta, jak se ve svém těle cítit dobře. Raději začala chodit na časté procházky, než aby řešila, co jíst či nejíst. Je hrdou maminkou dcery Bibiany, kterou má s producentem Tiborem Pagáčem, s nímž tvořila manželský pár dlouhých 5 let, než oznámili rozchod, jak uvádí Extra.

Sympatická Patricie Pagáčová slaví úspěch také na sociálních sítích, kde se ráda vyjadřuje k aktuálnímu dění, ukazuje, jak vypadá její běžný život, a rozhodně se nesnaží sdílet jinou realitu, než jaká je ve skutečnosti. Možná i proto její hvězda oblíbenosti stále stoupá. Spousta žen i dívek se v ní může zhlédnout.

Zdroj: Autorský článek, Novinky, Extra