Lucie Borhyová o svatbě: Třikrát zasnoubená moderátorka, která už k oltáři nechce

Lucie Borhyová se měla vdávat už třikrát. Ze svatby však vždycky sešlo. Bezpečnější v jejím případě je, když ji partner o ruku nepožádá.

Moderátorka Lucie Borhyová patří k dlouhodobě k nejoblíbenějším tvářím televize Nova. Jako veřejně známá osoba se tak musela smířit s tím, že ani její soukromí nezůstane zcela utajené. V minulosti jsme tak mohli sledovat hned několik jejích vztahů, které nakonec nedopadly podle představ. Teď je však už mnoho let spokojená po boku jednoho muže. Jak však podle jejích slov v redakci Osobnosti.cz soudíme, na další zásnuby ani svatbu nejspíš nedojde.

Vyhovuje jí být svobodná

Lucie Borhyová sice ví, co to je říci milovanému své ano, ale jen v případě žádostí o ruku. K oltáři zatím nedokráčela ani s jedním ze svých partnerů. A nejspíš to tak i zůstane. „Byla jsem třikrát požádána o ruku, ke svatbě nikdy nedošlo. Asi mi vyhovuje být svobodná. Věřím, že všechno je tak, jak má být, do ničeho se neženu, asi mi ta svoboda vyhovuje. Ani si už nedovedu představit být vdaná,“ svěřila se deníku Super.

O ruku ji přitom poprvé požádal první muž už před dvaceti lety. S producentem televize Nova Jaroslavem Bálkem to však nevyšlo a místo svatby se partneři rozešli. Dalším mužem, který si krásnou moderátorku chtěl vzít a požádal ji o ruku, byl řecký podnikatel Nikos Papadakis. Když se jim však v roce 2008 narodil syn Lucas, žili už nějakou dobu v odloučení.

Poslední partner ji o ruku nepožádal

Jako rodinný typ se nakonec neprojevil ani otec její dcery Lindy, sportovní moderátor Michal Hrdlička. I on Borhyovou o ruku požádal, ale na svatbu také nikdy nedošlo. Partneři se rozešli nedlouho po narození dcery. „Nevím, co by se muselo stát, aby mě někdo odvedl k oltáři. Pokaždé jsem řekla ano, ale jak se říká do roka a do dne… a pak už jsme to nedotáhli do konce,“ vysvětluje Borhyová, proč je pro ni lepší raději žádnou svatbu neplánovat.

Zatím jí totiž jediný vztah, ve kterém není zasnoubená, klape dobře. Už devět let žije po boku advokáta Michala Smečky. Své soukromí si sice po minulých zkušenostech již přísně střeží, ale dříve prozradila, že by se třetímu potomkovi možná nebránila. Každopádně svatba? To ne. „Asi ví, jak by to se svatbou dopadlo. Necháme to takhle. A možná spolu díky tomu dlouho zůstaneme, kdo ví,“ dodala.

Zdroj: Autorský text, Super