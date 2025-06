Herec Hynek Čermák se pochlubil novou přítelkyní. Ta se nápadně podobá jeho manželce, s níž se teprve před pár měsíci rozešel. Mají i stejné jméno.

Hynek Čermák na sebe opět strhnul pozornost. Poté, co v lednu oznámil rozchod se svou manželkou, nyní oficiálně představil novou přítelkyni. Na nedávnou premiéru divadelní hry, kde Čermák hraje roli gaye, vyrazil se současnou Veronikou. Ta bývalá se mezi hosty objevila také. Na Osobnosti.cz soudíme, že alespoň navenek to vypadalo, že mezi manželi, kteří spolu strávili posledních deset let, žádná nevraživost nepanuje.

Veroniky jsou si dost podobné

Herec Hynek Čermák a jeho manželka Veronika Čermák Macková v lednu na sociálních sítích oznámili, že se po deseti letech rozcházejí. A netrvalo to dlouho, než herec představil svoji novou partnerku. Ukázal se s ní na právě proběhlé premiéře hry Zázračné cvičení, kam dorazila i jeho ex. Zdá se, že po rozchodu mezi bývalými partnery panují minimálně korektní vztahy, když se podle deníku Super oba přivítali polibkem a prohodili spolu i několik slov. Ostatně oba prohlašovali, že zůstávají „parťáky, kteří tu pro sebe budou, jen každý na jiné straně cesty“.

Přítelkyni pak představil jako novou Veroniku. A zdá se, že obě mají společného více než jen jméno. Ani nám v redakci neunikla jejich nápadná podoba, obě ženy jsou také výrazně mladší. „Stará“ Veronika je mladší o 21 let, „nová“ Veronika je však ještě mladší. Je jí 26 let a s Čermákem je tak dělí věkový rozdíl 26 let. Zdá se, že nová dvojice se u všech lidí nesetkala s vřelým přijetím, a partneři si vyslechli i urážky. Herec chtěl různé spekulace utnout a pro jistotu svou novou partnerku představil i na sociálních sítích.

Fanoušci jim lásku přejí

„Zdá se, že vás tahle holka zajímá?! Nedivím se! A abych ukončil spekulace a urážky, které nám chodí! A kterých si nesmírně vážíme, tak vám ji představím, npor. Ing. Veronika Šmídová,“ napsal k fotografii své nynější partnerky, kterou zveřejnil na svém instagramu. A tady se žádných hejtů nedočkal. Jeho sledující mu novou lásku přejí. „Je překrásná a já vám oběma přeju jen to nejlepší. Ať vám je hezky spolu. Láska je smysl našeho bytí. Pusu oběma a nenechte si ji nikým poskvrnit,“ zněl jeden z mnoha přejícných komentářů.

Ještě než se Hynek Čermák začal orientovat na mladší partnerky, žil v dlouholetém vztahu se stejně starou půvabnou herečkou Danielou Choděrovou. S tou má syna Bořivoje a dceru Hedviku. V roce 2015 však jejich vztah skončil, právě když se Čermák při natáčení filmu Gangster Ka: Afričan zamiloval do Veroniky Mackové. Tu si o dva roky později vzal. Teď však začíná psát další životní kapitolu s novou osudovou ženou. Přejeme jim, ať jim láska vydrží co nejdéle.

Zdroj: Autorský text, Super, Instagram Veroniky Čermák Mackové, Instagram Hynka Čermáka