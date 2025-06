Marek Eben loni v prosinci oslavil 67. narozeniny a rozhodl se vyhlásit odchod do důchodu. Bude mít více času na svou manželku, o niž pečuje.

Marek Eben patří mezi hvězdné stálice české kultury. Jeden z našich předních moderátorů a herců však nedávno své fanoušky překvapil, když oznámil, že odchází do hereckého důchodu. Na Osobnosti.cz ale musíme konstatovat, že při jeho vytíženém pracovním programu se není co divit. Stále moderuje, píše knihy, hraje a zpívá, zároveň pečuje o svou manželku Markétu Fišerovou, která je od roku 1986 upoutána na invalidní vozík.

Konec v divadle Ypsilon

Marka Ebena můžete na televizních obrazovkách potkávat především jako moderátora, kromě toho byl ale i dlouholetým členem pražského divadla Ypsilon. Jeho herecká kariéra tedy pokračovala, i když se neobjevoval v nových seriálech či filmech. Nyní se však rozhodl skončit i s touto etapou života a ve svých 67 letech ukončit angažmá v divadle Ypsilon.

Moderátor každým coulem

Marek Eben se naposledy zúčastnil natáčení filmové pohádky Princezna a půl království z roku 2019, kde ztvárnil rytíře Valeriána, poté se ještě v roce 2000 objevil po jedné epizodě v seriálech Kancelář Blaník a Dobré ráno, Brno! Našel se především v roli moderátora a v ní se cítí nejlépe. Svým uhlazeným projevem, kde však není nouze o inteligentní humor, baví diváky už mnoho let.

Jeho tvář je také neodmyslitelně spjata s divácky úspěšným projektem, zábavní show StarDance České televize a také s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech, kterým provází už od roku 1996. Má také vlastní talk show Na Plovárně, jíž se věnuje už přes 25 let. Vítal zde ty největší české i světové hvězdy.

Těžký životní osud

Se svou manželkou Markétou Fišerovou se po krátké známosti vzali v roce 1982. Hned na to Fišerová otěhotněla, ale přišla krutá rána. Jejich dcera Terezka se narodila předčasně v 7. měsíci a krátce na to zemřela. To ale nebyla jediná tragédie, která rodinu zasáhla. Bývalou herečku náhle postihla cévní mozková příhoda, po níž upadla do kómatu téměř na 2 měsíce. Lékaři jí nedávali příliš šancí na přežití, ale Fišerová byla silná a probudila se. Trvalé následky ji však neminuly. Zůstala doživotně ochrnutá.

„Bral jsem to jako životní situaci, před kterou je člověk postavený, kterou život přináší. Když se něco takového stane, nevíte, proč se to děje, ani nemá cenu ptát se po smyslu. Ten vám aspoň v první chvíli zůstává utajen. Člověk může přijmout osud a snažit se odžít každý jednotlivý den, jak nejlépe to svede, a moc nekoukat dopředu,“ vyprávěl Eben v rozhovoru pro IDnes.

Nově bezbariérové bydlení

Po odchodu do důchodu tak bude mít slavný moderátor více času na svou milovanou manželkou, o niž pečuje. Nechal jí také postavil bezbariérový dům poblíž Karlových Varů, kde našli svůj druhý domov. Bylo to praktické rozhodnutí především kvůli Ebenovým každoročním pracovním povinnostem v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Rozhodli se tak po roce 2002, kdy Prahu zasáhly ničivé povodně a v jejich domě přestal fungovat výtah, protože šachta byla zaplavena vodou. Tehdy bydleli ve 4. patře, což je pro člověka upoutaného na invalidním vozíku nepřekonatelná překážka bez funkčního výtahu. Poblíž Karlových Varů si tak pořídili pozemek o rozloze neuvěřitelných 27 000 metrů čtverečních a nechali zde postavit luxusní bezbariérovou dřevostavbu, která nejdříve měla sloužit pouze jako chalupa. Našli zde ovšem druhý domov, kde Ebenova manželka zůstává celoročně a moderátor pendluje kvůli práci mezi Prahou a Karlovými Vary.

