Tomáš Krejčíř už by pracovat nemusel. Přesto se na své farmě nezastaví, život na venkově si prostě zamiloval.

Pamatujete si ještě na pohledného sympaťáka z Růžovky a Rodinných pout? Tomáš Krejčíř prozatím hereckou kariéru pověsil na hřebík a žije si pohádkovým životem. Úspěšné podnikání mu vyneslo dost na to, aby nemusel do konce života pracovat. Přesto nezahálí, s manželkou si pořídili rodinnou farmu. Osobnosti.cz zapátraly, jak se mu jeho současný život pozdává.

Podnikání mu vyneslo dost na zbytek života

Tomáš Krejčíř vystudoval DAMU a poprvé na sebe výrazněji upozornil v roce 2004, když se objevil jako Adam Rubeš v seriálu TV Prima Rodinná pouta. Pohledný herec o rok později přešel na konkurenční Novu, kde jej diváci mohli několik let vídat v dalším oblíbeném seriálu Ordinace v růžové zahradě. Kromě toho také moderoval Snídani s Novou, díky níž se seznámil se svojí druhou manželkou. Oční lékařka Petra, kterou tehdy v televizi zpovídal, stála také u začátku jeho úspěšného podnikání.

Později, už jako manželé, společně otevřeli první oční kliniku, ale nezůstali jen u ní. Následovalo otevření řady dalších ordinací a klinik. Před několika lety se však rozhodli všechny vybudované podniky prodat. „Co já považuji za svůj největší úspěch, že jsme to opravdu dokázali dobře prodat. Dva roky ten prodej trval. Bylo pro mě daleko těžší tu firmu dva roky prodávat než ji vybudovat,“ uvedl v talk show Na Kafeečko Miluše Bittnerové. A ačkoliv už by si jen mohli užívat vydělaných peněz, rozhodli se nezahálet a splnili si sen o rodinné farmě a nyní pěstují pestrou škálu plodin a starají se také o více než sto zvířat.

Venkov i lidi tady si zamiloval

„Vždycky, když někam jdu, tak se kouknu, zcela vážně, jestli nemám slámu na botách. To tak je, že ji mám na botách, ve vlasech, za krkem. Takže teď jsem spíš vidlák,“ prozradil v rozhovoru pro iDnes. Je jasné, že starost o celou farmu je náročná, Tomáš Krejčíř si však práci a život na venkově opravdu zamiloval. Každý jeho den začíná brzkým vstáváním, kdy už v šest ráno vyráží se svými vlkodavy na ranní procházku okolní přírodou. „Mám tam úplné soukromí a tolik východů slunce a západů, které jsem viděl od té doby, co mám farmu, do té doby jsem za celý svůj život neviděl,“ popsal pro talk show Face To Face.

„Na venkově jsou ještě zdraví lidi. Když někomu zavoláte, že potřebujete zvednout a někam přenést karoserii, která je těžká, tak on řekne: Jo, jedu. A za deset minut tam je a nic nechce,“ libuje si, jak jsou lidé na venkově ochotni si bez velkých řečí mezi sebou pomáhat. Krejčířovi kromě farmy také provozují rekreační dům Rataje, kam si lidé z města mohou přijet oddechnout a odpočinout si v lůně krásné přírody.

Zdroj: Autorský text, iDnes, Talk show Na Kafeečko, Talk show Face To Face