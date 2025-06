Mahulena Bočanová zůstává inspirací mnoha rodičům, kteří pečují o děti se speciálními potřebami. Její život s dcerou Márinkou je naplněný láskou i každodenním nasazením.

Dcera Márinka je pro Mahulenu vším. Ačkoliv už je dospělá, její chování odpovídá malému dítěti a vyžaduje celodenní péči. Bočanová ji proto nikdy neopustila a celý život jí přizpůsobila svým denním rytmem. Pečuje o ni s něhou i odhodláním. Na Osobonosti.cz jsme přišli na to, že společně žijí v domě se zahradou, který herečka plánuje v budoucnu proměnit na chráněné bydlení s odborným dohledem. V pozadí se však odehrává dlouhotrvající spor s bývalým manželem Viktorem Mrázem.

Bočanová se své role matky nikdy nevzdala

Márinka je podle Bočanové silná holka, která se nevzdává. A to především díky trpělivosti a citlivému přístupu své mámy. Bočanová dokonce přiznává, že život své dcery vnímá jako vlastní a nevnímá ho jako oběť. Podporuje ji, vede ji k samostatnosti v rámci možností a zároveň se nebojí veřejně mluvit o tom, jak náročná péče o dospívající dítě s autismem může být.

V Show Jana Krause přiznala, že doba covidu, kdy nemohla pracovat a byla s dcerou vlastně několik let doma, jim oběma prospěla. „Tím stereotypem, že jsme byly od rána do večera pořád spolu několik let samy doma, jeden na jednoho, tak jí to velmi pomohlo a udělala – na naše poměry – velký krok dopředu,“ vyprávěla.

Veřejnost však v roce 2018 zaskočilo, když se na sociální síti Bočanové objevila soukromá komunikace spojená s bývalým manželem Viktorem Mrázem, jak připomněl Blesk. Jednalo se o část dopisu, jehož autorkou byla pravděpodobně Mrázova současná manželka Petra. Text byl plný výčitek a narážek na to, že Bočanová prý nezvládá péči o dceru sama a že chce působit jako dokonalá matka.

Střídavá péče a napětí, které nezmizelo

Z dopisu vyplývalo, že od října Márinka přestala k otci docházet a Mráz ji mohl vídat pouze v domě Bočanové. Jeho žena Petra v dopisu narážela na nedostatečnou domluvu i na to, že Bočanová údajně nechává dceru hlídat lidmi, které Mrázovi nevyhovují. Padla dokonce zmínka o možné účasti sociálky.

Celá situace poukazuje na složité emoce, které se mohou kolem péče o dítě se speciálními potřebami hromadit i po letech. Ačkoliv oba rodiče tvrdili, že mezi nimi panuje respekt, realita ukázala, že i za veřejným úsměvem může zůstat bolest, frustrace a nevyřčené křivdy.

