Radek John měl pro krásné ženy vždy slabost. Dnes je potřetí ženatý a zdá se, že bouřlivý život pověstného proutníka mu už nic neříká.

Náš přední český publicista Radek John se proslavil nejen svou prací novináře, scénáristy a politika, ale také svou bouřlivou minulostí, v níž figurovaly především ženy. Dříve tvořil pár s herečkou Zlatou Adamovskou, ale jeho neustálé nevěry zapříčinily rozvod. V redakci Osobnosti jsme zjistili, co dělá Radek John dnes a koho má po svém boku.

Není o něm příliš slyšet

Radek John dříve svou tváří pravidelně plnil titulky médií, a to především kvůli svému osobnímu životu a pověsti nevěrníka, který se otočí za každou sukní. Manželství se Zlatou Adamovskou dlouhé roky platilo za idylické, a to i přesto, že na Johna praskla nevěra. Herečka však svého manžela nesmírně milovala a nechtěla utéct při prvním problému. Odpustila mu v naději, že se chopí druhé šance a bude sekat dobrotu.

Jenže to se nestalo. Zdali to byl osud nebo jen nešťastná náhoda, to zřejmě už nezjistíme, ale další rána pro herečku na sebe nenechala dlouho čekat, když se publicista stal účastníkem dopravní nehody, při níž ho zachytili fotoreportéři deníku AhaOnline. Vzhledem k tomu, že jeho vůz byl natolik poničen, že nebylo možné ho využít k převozu, bylo Johnovi přistaveno náhradní auto. Mezi věcmi, které si přenášel do nového vozidla, byla i dětská autosedačka, s níž byl zachycen.

Adamovská se na základě této události dozvěděla, že během jejich manželství John zplodil nemanželské dítě, které se mu až do této chvíle dařilo úspěšně tajit, a to celých 7 let. To už Adamovská nevydýchala a podala žádost o rozvod.

S kým žije Radek John dnes?

Radek John byl za svůj život ženatý celkem třikrát. Poprvé s Alenou Ortenovou. Ji však opustil kvůli Zlatě Adamovské, která se stala jeho druhou ženou a s níž má dceru Barboru a syna Petra. V současné době je jeho manželkou Markéta Zámyslická, nyní Johnová, bývalá fotomodelka a vizážistka. „Dne 10. července 2021, přesně ve 12:00, jsme si řekli své ANO. Nádherně jsme si ten den užili, tak se s vámi o to naše štěstí podělíme,“ napsala krátce po sňatku na svůj Facebook Markéta. Na svoji tajnou svatbu však údajně Radek John nepozval ani své děti.

Dnes slaví své první výročí Markéta (Markéta Johnová) a Radek (Radek John). Holoubci, přijměte velkou gratulaci!!!! 🍾 Jak napsala Markéta: "Dnes je to přesně rok. To manželství není vůbec špatný. " Zveřejnil(a) Jiří Veselý dne Neděle 10. července 2022

Markéta je o 20 let mladší než její manžel, což pro manžele rozhodně není žádnou překážkou. John vedle své mladší ženy jen září, a přestože šediny jen tak nezakryje, je na první pohled vidět, že se udržuje ve formě a je stále plný energie. I ve svých 70 letech působí velmi charismaticky a Markéta by si měla dávat velký pozor, aby se historie neopakovala.

To ale zřejmě už nehrozí, sám John se nechal slyšet, že si užívá poklidného rodinného života, rád tráví čas v přírodě a na zahradě, navíc už nemá žádné povinnosti. Nemusí plnit žádné úkoly, nikoho poslouchat, zkrátka si užívá pohodu a svobodu.

