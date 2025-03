Herečka Iva Pazderková se nijak netají svými názory na společenskou situaci. Teď se ostře obula do slovenského premiéra kvůli jeho návštěvě Kremlu.

Iva Pazderková je oblíbená komička, která svou „blbou blondýnou“ baví diváky v pořadu Na stojáka už mnoho let. V soukromí je však opakem této postavy a povrchnost je jí docela cizí. Jak je znát i z jejích sociálních sítí, je aktivistkou v řadě oblastí, věnuje se charitativní činnosti i osvětě kolem duševního zdraví. Netají se ani svými názory na společenské dění. V redakci Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že se v pořadu České televize vyjadřovala k návštěvě Roberta Fica v Moskvě a nebrala si se slovenským premiérem žádné servítky.

Fico je podle ní ubožák

Herečka a komička Iva Pazderková se nijak netají svými názory na současnou neutěšenou situaci. V pořadu Události České televize se ostře vyjádřila na adresu slovenského premiéra Roberta Fica. „To není charakter, to je úplný ubožák, který nezakrývá, že to dělá pro hlasy. A co mě fascinuje, on je takový chudák, že vlastně ani neodvede žádnou práci. Co na tom, že budou předčasné volby, jemu je to jedno,“ nebrala si servítky Iva Pazderková.

„On je na tom už tak špatně, že si musí podávat ruku s takovými monstry a teroristy, jen aby měl pocit, že někde něco znamená. Neznamená. Ti budou první, kdo ho spláchnou do ha*zlu,“ komentovala fotografii Roberta Fica, na které si potřásá rukou s Vladimirem Putinem, a nevyhnula se ani expresivnímu výrazu, načež se hned chytila za pusu. Návštěvu Kremlu, která proběhla koncem loňského prosince, zdůvodnil Fico jako potřebu zabezpečit pro Slovensko dodávky plynu.

Angažuje se v řadě charitativních projektů

Iva Pazderková je známá svým aktivním přístupem k veřejnému dění, ale angažuje se například také v osvětě v oblasti duševního zdraví. Sama už od 18 let střídavě bojuje s depresemi a panickou poruchou. Otevřeně hovoří o psychických onemocněních, vyvrací mýty, destigmatizuje tuto problematiku a podporuje ostatní, aby vyhledali odbornou pomoc.

Stala se tak například ambasadorkou aplikace Nepanikař, jež má lidem pomoci při konkrétním psychickém stavu, a klienti v ní najdou také rady a kontakty na odborníky, kteří jim mohou dále pomoci. Iva Pazderková je aktivní také v podpoře nejrůznějších charitativních projektů. Pravidelně přispívá Armádě spásy pomáhající lidem bez domova a spolupracuje také s organizacemi, které podporují seniory v nezávislém životě.

