Od začátku konfliktu na Ukrajině pomáhal humanitárně a ruskou agresi odsoudil. Přesto Michal David vyvolal kontroverze svým negativním postojem k dodávání zbraní na Ukrajinu. Dnes pomalu mění názor.

Zpěvák Michal David se sice v poslední době nezastaví, stále se však snaží sledovat politický vývoj. Někdy tak umí překvapit svými výroky. Ačkoliv byl od začátku války tvrdým odpůrcem dodávek zbraní, dnes začíná pomalu otáčet. Situace podle něj není růžová a je potřeba se jistit. Na Osobnosti.cz nás zajímal i jeho názor na Donalda Trumpa.

Já bych pomáhal jen humanitárně

Michal David je stále v jednom kole a na popové scéně se jako jedna z nejvýraznějších osobností pohybuje už téměř padesát let. Někdy také rozvíří vody svými politickými postoji a názory, se kterými nemusí každý souhlasit. Velkou kritiku třeba sklidil za svůj názor na dodávky zbraní pro Ukrajinu.

„Pomáhat, ale ne tak, jak to dělá naše vláda. Já si nemyslím, že je dobré posílat peníze na zbraně. Já bych pomáhal humanitárně, posílal léky, anebo lidsky. U nás jedna paní z Ukrajiny uklízí 30 let a taky jsme jí teď s něčím pomohli. Ale posílat zbraně a pomáhat, aby se zabíjeli další lidé, s tím já nesouhlasím, řekl loni v rozhovoru pro Blesk.

To neznamená, že by neodsuzoval ruskou agresi. Hned na počátku války třeba ze svého repertoáru vyřadil hit Ruská Máša, který se neobjevil ani na jeho novém CD, kde už jej měl v nové podobě připravený pro posluchače. S manželkou se také aktivně zapojili do podpory Ukrajiny, když přes Člověka v tísni věnovali dvě stě tisíc korun na humanitární účely.

Trumpa Evropa nezajímá

Jak však vývoj, nebo možná spíš nevývoj války pokračuje, posouvají se i názory Michala Davida. „Byl jsem proti tomu, řekněme před dvěma, třemi roky, že se pomáhá se zbraněmi, ale dnes je situace jiná a je třeba tu obranu tady hlídat. Situace není úplně růžová a je potřeba to jistit. Je pravda, že se musíme jistit a musíme tohle téma řešit,“ řekl v rozhovoru pro LP-Life. Jako otce ho zajímá, v čem budou žít jeho děti i vnoučata.

Donald Trump, do kterého mnozí vkládali naděje na ukončení konfliktu, mu také velkou radost nedělá. „Tak on je šovinista, hlídá si jen ty svoje americké zájmy, tak ho Evropa nezajímá. Byť on tvrdí, že chce pomoci, co se týče Ukrajiny a Ruska. Mám trochu rozporuplné názory na něho,“ dodal s tím, že v některých věcech mu fandí, ale v některých si myslí, že jde až moc za čáru. Kriticky se pak vyjádřil i k naší současné vládě.

Michal David přiznal, že politickou situaci sleduje a určitě zamíří i k podzimním volbám, faktem však je, že je v současnosti velmi pracovně vytížený. V březnu totiž vydal po 13 letech album se zbrusu novými písněmi. Ty si mohli diváci právě poslechnout na dvou velkolepých koncertech v O2 aréně, které uspořádal u příležitosti svých 65. narozeniny. Další O2 aréna ho čeká na podzim a fanoušci se na něj mohou těšit i na Slovensku, kde pro ně přichystal hned několik koncertů.

Zdroj: Autorský text, Blesk, LP-Life, Michal David