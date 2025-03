Kalifornský požár si nevybíral: To, co zbylo z domů známých herců, nahání husí kůži

Lednové kalifornské požáry zničily tisíce domů. Podívejte se, co zbylo z luxusních rezidencí známých celebrit.

Sedmého ledna vypukl na jihu Kalifornie první požár, který odstartoval více než dva týdny trvající peklo. Hasiči v Los Angeles a okolí bojovali s požáry v několika oblastech. Práci jim však stěžoval silný vítr a nakonec po požáru zbyly rozsáhlé oblasti, které doslova lehly popelem. Při požárech zahynulo dle NBCNews 28 lidí a vice než 18 000 budov bylo zcela zničeno nebo poškozeno. Obzvlášť v luxusní části Pacific Palisades přišlo o své domy také na 70 celebrit. Osobnosti.cz se podívaly, jak některé z nich dopadly.

Paris Hilton plakala, Gibson cítí i vděk

Kalifornský požár si nevybíral a ničil vše, co mu přišlo do cesty. Neušetřil tak ani luxusní sídla celé řady celebrit. „Stojím tady v tom, co bývalo naším domovem, a ten žal je opravdu nepopsatelný. Když jsem tu zprávu viděla poprvé, byla jsem v naprostém šoku, nedokázala jsem to zpracovat. Ale teď, když tady stojím a vidím to na vlastní oči, mám pocit, jako by se mé srdce roztříštilo na milion kousků,“ uvedla Paris Hilton na svých sociálních sítích. Její dům na pláži v Malibu, který si před čtyřmi lety koupila za 8,4 milionu dolarů, vyhořel do základů.

Luxusní rezidenci v Malibu vlastnil také Mel Gibson. V domě žil posledních 15 let, ale během požárů byl zrovna na natáčení v texaském Austinu. Z jeho domu zbyly jen trosky. Zajímavostí je, že slepice, které na pozemku choval, ničivý požár přežily. „Ale víte, to vše lze nahradit. To jsou jen věci a dobrá zpráva je, že ti v mé rodině a ti, které miluji, jsou všichni v pořádku a všichni jsme šťastní a zdraví a mimo nebezpečí,“ cituje deník NYPost vyjádření Gibsona, který se snaží na celou tragédii nahlížet z té pozitivní stránky.

Hopkins připomněl, co je v životě důležité

Z domu Anthonyho Hopkinse zůstal stát jen garážový vjezd a krbový komín. Zbytek jeho domu skončil v troskách. Dům koupil v roce 2021 za 6 milionů dolarů. I on se snaží na tuto ztrátu dívat s nadhledem a na svých sociálních sítích připomněl, co je v životě nejdůležitější: „Jak se všichni snažíme uzdravit z těchto zničujících požárů, je důležité si pamatovat, že jedinou věc, kterou si s sebou odneseme, je láska, kterou jsme rozdali.“

Požár neušetřil ani dům herce Camerona Mathisona. „Jsme v bezpečí. Ale tohle je to, co zbylo z našeho krásného domova. Náš domov, kde vyrostly naše děti a kde si jednou chtěly vychovat své vlastní,“ napsal k záběrům spáleniště, na němž zůstal stát jen vysoký strom a zahradní fontána. O svůj dům přišla také hvězda Hříšného tance, Jeniffer Gray, herec Johna Goodman, Bella Hadid a celá řada dalších veřejně známých osobností.

Zdroj: Autorský text, NBCNews, Instagram Paris Hilton, NYPost, Instagram Anthonyho Hopkinse, Instagram Camerona Mathisona