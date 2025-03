Petra Janů přiznala nepovedený estetický zákrok. Už by do toho nikdy nešla, její obličej se nenávratně změnil.

Petra Janů je jedna z českých celebrit, která je často zmiňována nejen pro svůj jedinečný hlas, ale také její vzhled. Ještě pár let zpátky se zdálo, že oblíbená zpěvačka snad zastavila čas a stárnutí se jí obloukem vyhýbá, ale jak Osobnosti.cz zaznamenaly, v poslední době se stala středem pozornosti kvůli své odstrašující zkušenosti s estetickými zákroky. Poslechli jsme si proto její vyjádření v nedávném rozhovoru o zpackané plastice, jejíž následky si ponese do konce života.

Už by do toho nikdy nešla

Zpěvačka ve svých 72 letech přiznala v talk show Na kafeečko, kam si ji pozvala moderátorka Miluše Bittnerová, že byla hloupá a věřila lékaři, který jí doporučil namísto klasického botoxu vpravit do tváře implantát metacril. Janů obdržela mylné informace, které ji k zákroku zlákaly, nicméně nyní toho lituje. Zvláště když se jedná o nenávratné následky. „Nejde to z těla dostat, to už tam máte na furt. Bylo mi řečeno, že to vytváří vlastní kolagen, což je úplná kravina. Ale protože jsem jelito a věřila jsem tomu, nechala jsem si to píchnout. Už bych to nikdy neudělala,“ řekla zpěvačka.

Stále tak každé ráno hledí do zrcadla a vidí připomínku vlastního chybného rozhodnutí. Její obličej se změnil, už to není ona, raději by se dívala na přirozené stárnutí, jímž neriskuje zdravotní komplikace a stále se bude ve svém odrazu poznávat, i když přibyde pár vrásek navíc. Apeluje tak na všechny, kteří věří různým zázračným estetickým trendům, aby zákrok důkladně nastudovali a stejně tak prověřili lékaře, jenž by měl zákrok provádět.

Stanovisko odborné Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP je dle vyjádření na jejích stránkách následující: „Výbor společnosti estetické a laserové medicíny v návaznosti na dotazy odborné i laické veřejnosti nedoporučuje používání trvalých injekčních výplňových materiálů, zejména na bázi silikonu a polymetylmetakrylátu, v souhlasu se shodnými doporučeními mezinárodních odborných společností vzhledem k vyššímu počtu závažných komplikací a obtížné možnosti revize.“

Petra Janů stále vystupuje

I přes nespokojenost se svým nynějším vzhledem Petra Janů stále koncertuje a rozhodně to neznamená, že by se bála ukázat na veřejnosti. Její program je nabitý až do listopadu letošního roku, vystupovat s kapelou bude po celé České republice, jak uvádí její oficiální stránky. V nejbližší době ji můžete vidět 22. 3. v Horní Bříze, o týden později ve Fabrika Svitavy i s kapelou Amsterdam a v dubnu například v Chotěboři.

Když Petra Janů zrovna nevystupuje a nepracuje, ráda tráví volný čas na své pohádkové chalupě, je zde častěji než doma, jak kdysi sama uvedla. Se svým již zesnulým manželem Michalem Zelenkou zrenovovali toto kouzelné místo, jehož historie sahá až do 12. století, kdy chalupa byla původně kaplí, v oázu klidu.

Zdroj: Autorský článek, Talk show Na kafeečko, SELM ČLS JEP, PetraJanů