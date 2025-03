Josef Zíma v roce 1959 zazářil na filmovém plátně a rozvíjela se i jeho pěvecká kariéra. Tragická nehoda však poznamenala jeho osobní i profesní život.

Ve věku 92 let zemřel 6. března Josef Zíma, nekorunovaný král české dechovky. Talentovaný zpěvák i herec měl koncem padesátých let slušně rozjetou kariéru. Tragická nehoda, kterou způsobil, však měla následky nejen právní, ale ovlivnila i jeho kariéru, když přišel o řadu pracovních příležitostí. Jak Osobnosti.cz dohledaly, bezpečnost na silnicích v té době nebyla nijak velká. Každopádně Zíma se s tragédií nikdy zcela nevyrovnal a smrt přítele si dával za vinu do konce života.

Tragická nehoda ovlivnila jeho život na mnoho let

Kariéra nedávno zesnulého zpěváka Josefa Zímy by se možná vyvíjela úplně jinak, nebýt tragické dopravní nehody, kterou v roce 1959 zavinil. Ve stejném roce už se u široké veřejnosti proslavil také jako herec, když ztvárnil roli pohledného prince Radovana v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele. „Řídil jsem, vedle mě seděl režisér Jiří Jungwirth a vzadu zpěvačka Judita Čeřovská a Alena Pánková. Překvapil mě mikrospánek a já narazil do stromu,“ popsal pro Blesk, jak došlo k nehodě, jejíž následky si nesl po celý život.

Sám byl těžce zraněn, Judita Čeřovská přišla o ledvinu, ale nejhůře dopadl jeho blízký přítel režisér Jungwirth, který později zemřel v nemocnici. Josef Zíma dostal za zaviněnou nehodu tříletý podmíněný trest, zákaz řízení a povinnost uhradit škody a léčebné výdaje. Tři roky mu také sráželi dvě třetiny z jeho platu. O pár let později se náhodou potkal s vojenským prokurátorem, který ho soudil, a ten měl pro něj úlevnou informaci.

Ani zpráva od prokurátora nesnížila jeho pocit viny

„Řekl mi, že režisér Jungwirth nezemřel přímo následkem té nehody. Když ho operovali, v jeho těle zůstal kus látky, snad obvaz, což byla skutečná příčina jeho úmrtí. Zjistila to pitva. Já prokurátorovi poděkoval, ale líp mi nebylo. Byl jsem vinen,“ popsal, jak ho ani tato zpráva pocitu viny nezbavila, s tragédií se zcela nevyrovnal do konce života.

Autonehody s následkem smrti přitom nebyly v tehdejší době vůbec raritní, ačkoli se provoz na silnících s dnešním nedal srovnat. Jak vyplývá z údajů webu Bezpečné cesty, statistiky se vedou od roku 1961. Toho roku zemřelo na silnících necelých 1 200 lidí, což je zhruba dvakrát tolik, než je běžné v posledních letech. Ke zlepšení přitom došlo jednak větším důrazem na prevenci, činností Policie ČR, ale třeba také díky vyšší bezpečnosti samotných automobilů.

Fotografie: Nextfoto, Josef Zíma na osmdesátinách Zorky Kohoutové

Také profesní život Josefa Zímy byl onou nehodou poznamenán. Mnoho lidí z branže se od něj odvrátilo a v době slibně se rozjíždějící kariéry přišel o mnoho pracovních příležitostí. I tak se počátkem šedesátých let umísťoval vysoko na příčkách ankety Zlatý slavík. Jako zpěvák popmusic se proslavil nesmrtelnými hity Milenci v texaskách, Gina nebo hitem Jiřího Suchého Blues pro tebe.

Koncem šedesátých let však kývnul na nabídku nakladatelství Supraphon a vyprofiloval se jako zpěvák české lidovky. Za manželku si vzal herečku Evu Klepáčovou, Káču z pohádky S čerty nejsou žerty. Byli spolu až do její smrti v roce 2012 a měli jedinou dceru Zuzanu. Je otázkou, kde by Josef Zíma jako zpěvák byl, kdyby jeho život neovlivnila tragédie, která na několik let zbrzdila jeho kariéru.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Wikipedie, BezpečnéCesty