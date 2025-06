Klára Pollertová-Trojanová se otevřeně rozpovídala o tíze depresí, s nimiž bojovala dlouhé roky, a jak s jejími psychickými problémy souvisel rozvod s Ivanem Trojanem.

Herečka a bývalá manželka herce Ivana Trojana, Klára Pollertová-Trojanová, se svěřila se svým dlouholetým bojem s depresemi. Na Osobnosti.cz jsme dohledali, že rozvod po 30 letech manželství s jejími psychickými problémy úzce souvisí. Dle slov herečky by zřejmě musela stále navštěvovat terapeuta, kdyby od manžela neodešla.

Ztráta vlastní osobnosti

Je zvykem, že podcast Čestmíra Strakatého navštěvují přední české osobnosti a dotýkají se velmi osobních témat, které byly veřejnosti dlouho skryty. Jinak tomu nebylo ani u Kláry Pollertové-Trojanové, která se rozpovídala o svých psychických problémech a jak její deprese souvisí s manželstvím s hercem Ivanem Trojanem, s nímž byla dlouhých 30 let.

„Musela jsem změnit svůj život, musela jsem odejít od manžela, a to bylo hodně těžký. Nejsem vnitřně nastavená na to, že bych odcházela, že bych věci vzdávala, obzvlášť tyhle. Tohle si asi vnitřně nevyřeším nikdy. Jsem ale nastavená tak, že by člověk měl být s jedním partnerem, když to jde. Těžko se mi o tom mluví, o tom prozření, rozhodnutí, že to musím nějakým způsobem změnit, protože bych asi dál musela chodit na terapie a jíst prášky. Ta deprese by určitě neskončila,“ svěřila se v podcastu herečka

Také přiznala, že jí spoustu let chybělo uznání, kdy by měla pocit, že člověk vedle ní vidí, co všechno pro rodinu dělá, a jednou za čas jí to dá najevo a řekne, že je dobrá v tom, co dělá. Trojanová totiž svou hereckou kariéru v podstatě odsunula na druhou kolej a věnovala se především rodině a výchově dětí. „Já jsem víceméně patriarchální typ, prostě ráda následuju toho muže. Ale i tak člověk potřebuje slyšet: ,To, co děláš, je dobrý‘,“ dodala.

Rozvedla se a opět se věnuje divadlu

Poté, co učinila jedno z nejtěžších životních rozhodnutí, se Trojanová opět vrátila k divadlu, hraje i zpívá, což se pro ni stalo tou nejlepší formou terapie. „Vracet se do té herecké profese opravdu není jednoduché. Ke zpěvu jsem se dostala nenápadně kvůli jednomu představení. Pak se o mě začala starat kamarádka Bára Basiková a brala mě s sebou na koncerty jako hosta. Postupně jsem začala zpívat víc a víc, ale rozhodně nejsem zpěvačka,“ rozpovídala se v pořadu Talk! na TN Live.

Herečka žila s Ivanem Trojanem dlouhých 30 let, mají spolu 4 děti a zdálo se, že jejich manželství patří k jedněm z nejstabilnějších v českém showbyznysu. Ale pak přišla nečekaná informace, která obletěla všechna média – herečka odešla a odstěhovala se z rodinného domu v pražských Košířích do bytu na Smíchově. Podle jejích slov to bylo sice nejtěžší, ale to nejlepší rozhodnutí, jaké mohla učinit. V poslední době se ve společnosti objevuje už s novým partnerem, architektem Michalem Havelkou.

