Jaromír Nohavica se věnuje hudbě jako své profesi již přes padesát let. Během kariéry musel nicméně čelit řadě kontroverzí, které ho stály mnoho.

Získal si popularitu jak v Česku, tak i Polsku. Jaromír Nohavica a jeho písně jsou dodnes velmi oblíbené, ale během kariéry si zažil i několik pádů. Objevil se v archivech StB a lidé ho také často kritizují kvůli medaili od Putina, kterou odmítl vrátit po invazi na Ukrajině zpátky. Kvůli oběma věcem přišel o část fanoušků, na Osobnosti.cz přesto musíme zmínit, že ho to od koncertování neodradilo a on dnes stále vyprodává sály.

Kariéra, v níž se nevyhnul kontroverzím a pádům

Jaromír Nohavica zpívá o běžných věcech, kterým lidé rozumí. I proto je tak oblíbeným interpretem. A často zpíval i o svobodě. Šok nicméně nastal poté, co se jeho jméno objevilo koncem 90. let v archivních materiálech StB. Nějaký čas šlo jen o spekulace, pak se ale jeho spolupráce prokázala a on ji i sám v rozhovoru pro Respekt přiznal. „Když si mě poprvé předvolali a potom volali jednou za čas, bál jsem se prostě říct ne. V mých očích byla StB hrozně mocná organizace. Neumím to popsat, nechci se vymlouvat. Asi jsem si myslel, že když dokážu obelstít různé schvalovací komise, které povolovaly mé koncerty, že dokážu ustát i ty estébáky. Že můžu mluvit, když nikomu neublížím,“ popisoval zpěvák.

A fanoušci mu jeho chyby odpustili, nakonec opravdu ani nic významného neprozradil, prostě „se stal součástí důmyslné sítě, kterou potřebovali, sítě, která vlastně není rozpletená dodnes“. Dalším sporným bodem v kariéře Nohavici se stala medaile od Putina, kterou v roce 2018 přijal v Kremlu. Dostal ji za šíření ruské kultury, protože dlouhé roky interpretoval v tuzemsku písně od Vladimira Vysockého a Bulata Okudžavy. Ačkoli zpočátku tato skutečnost nikomu nevadila, po invazi na Ukrajině se zpěvák stal terčem kritiky. Mnoho osobností ho navíc vyzvalo, aby ocenění vrátil zpět, což ovšem okamžitě odmítl.

Uvedl k tomu, že vyznamenání přijal jako umělec, ne politik, a rozhodně není podporovatelem Putina. Kvůli tomuto gestu však přišel o řadu fanoušků, a dokonce mu pořadatelé začali rušit koncerty. To se týkalo například celého turné v Polsku, vystoupení ve sportovní hale Univerzity Palackého v Olomouci a koncertu v Uherském Brodu. Zpěvák na to reagoval příspěvkem na svých stránkách s názvem Narozen v komunismu, umřu v komunismu. Zde uvedl všechny tři případy, kdy mu byly rušeny koncerty, dvakrát ještě před rokem 1989, jednou právě v březnu 2022. A sám se následně proti válce vyjádřil. Ale škoda již byla napáchána.

Nohavica šel prostě dál

Nohavica není z těch, kdo by se vzdávali, když se věci nevyvíjejí ideálně. To se ukázalo i během pandemie, což obecně pro umělce nebyla lehká doba. „Myslel jsem si, nepokorně, že jsem už ve svých letech prožil všechno a nic zásadního mě nečeká. A ejhle, přišla pandemie a já zjistil, že to v životě může být během krátké doby zase všecko trochu jiné. Pokud jde o mou profesi, bylo to náročné. Najednou jsem musel sedět doma. I když já, abych to zlehčil, jsem měl trochu v tomto průpravu z totality, kdy mě dvakrát svým zákazem zastavili komunisti,“ popisoval v rozhovoru pro Novinky.

Ale i tehdy Nohavica koncertoval, jednoduše svá vystoupení vysílal online. A vlastně si to užíval, ne přímo jako koncerty, ale spíš jako rozhlasová vysílání. A když se převalila ona doba po kauze s Putinovou medailí a rušením koncertů, situace se pomalu uklidnila a dnes zase vyprodává koncerty. V létě se chystá i na Slovensko a na přelomu srpna a září se objeví také v Praze. A ať už si o jeho medaili od Putina myslíte cokoli, jedno je třeba mu nechat – stál si za svým názorem.

Zdroje: Wikipedie, Respekt, ČTK, Nohavica oficiální stránky, Novinky