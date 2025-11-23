Taťjana Medvecká doma řešila bolestné chvíle. Její vlastní děti se v dětství vyhýbaly tomu, aby byly spojované se slavným jménem.
Herečka, která slaví 72. narozeniny, patří k výrazným osobnostem českého divadla i filmu. Přestože její kariéra působí až učebnicově, v osobním životě řešila i bolestné momenty. Je matkou dvou dcer, které to však v dětství neměly jednoduché. Na Osobnosti.cz jsme se podívali blíže na to, co rodinné potíže způsobovalo.
Dětství poznamenané popularitou
Medvecká studovala na DAMU, kde potkala i budoucího manžela Jiřího Dufka. „Můj muž je svatý muž. My jsme se seznámili 7. prosince 1974. Šla jsem z divadla,“ zavzpomínala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Na svět přivedli dvě dcery – Kristinu a Kateřinu. Ačkoli herečka často říká, že její dcery byly poslušné a citlivé dívky, období dospívání jednoduché zrovna nebylo.
Obzvláště starší Kateřina často narážela na to, že byla svými vrstevnice odmítaná. Po návratu z lázní po komplikované operaci slepého střeva se svěřila, že jakmile se spolužačky dozvěděly, kdo je její maminka, přestaly se s ní bavit. Podobnou zkušenost měla i mladší Kristina. Ta dokonce na FAMU podávala své práce pod jiným jménem, aby se vyhnula předsudkům.
Dnes má tři vnoučata, ale pořád žije prací
Maminka to nesla hodně těžce. Zatímco se jiné chystaly třeba péct cukroví a dělaly doma vánoční výzdobu, ona myslela jen a jen na premiéru, která ji čekala. Dcery to prožívaly s ní, jen v jiném smyslu. Bály se, aby Taťjana něco na jevišti nepokazila a ony tak nebyly opět terčem posměchu. Popularita, kterou dneska mnohdy vnímáme jako výhodu, byla pro její dcery přítěží.
Ani jedna z nich nakonec herectví nepodlehla. Kristina vystudovala scenáristiku a dramaturgii, zatímco Kateřina se rozhodla pro zdravotnictví a dnes pracuje jako porodní asistentka. Medvecká je na jejich samostatnost nesmírně hrdá a dojímají ji i jejich vlastní rodičovské role. Celkem má tři vnoučata, se kterými ráda tráví čas, na druhou stranu je i dnes dosti pracovně vytížená, protože svou práci zkrátka miluje, takže pohádky svým vnoučatům po večerech nečte.
„Neměla jsem pocit, že jsem přísná, ale rozhodně jsem nebyla rozmazlovací. Teď mi to dcery občas předhazují – mami, vnoučatům dovolíš všechno, a na nás jsi byla taková! Jenže když je člověk mladý, přikládá důležitost věcem, o kterých postupem času zjišťuje, že zas tak podstatné nejsou. Ale když vidím svoje holky, jak vychovávají děti, říkám si, jak jsou úžasné. A že jsou daleko lepší matky, než jsem byla já,“ přiznala pro Marianne. Hodně se totiž dětem věnují.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, ČSFD, Marianne, 7 pádů Honzy Dědka