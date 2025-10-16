Dcera známého jazzového a swingového umělce Ondřeje Havelky vykročila směrem ke zpěvu, herectví a kreativnímu sebevyjádření.
Jak nám v redakci Osobnosti.cz neuniklo, Rozálie Havelková (narozená roku 1997) odmítla být jenom hezkou tvářičkou a dala přednost vlastnímu vnitřnímu hlasu. Svědčí o tom právě její rozhodnutí o ukončení působení v modelingu. Začala se raději věnovat hudbě, tanci a herectví, než aby se trápila na mole.
Kdo je Ondřej Havelka
Ondřej Havelka je výrazná postava české hudební, divadelní a filmové scény. Jeho kariéra začala v půlce 70. let, kdy zpíval pro skupinu Original Prague Syncopated Orchestra. Od roku 1995 vede vlastní soubor Ondřej Havelka & His Melody Makers, který se specializuje na jazz a swing meziválečného období, tedy 20.–40. léta 20. století. Jeho výkonům se často připisuje revival stylu, který spojuje muziku, kostýmy, choreografii a celkovou scénickou atmosféru, velmi autenticky navazující na dobu, kterou kapela ctí. Režíroval také řadu divadelních inscenací a dokumentů. S Alicí Kováscovou má dvě děti, syna Huberta a právě dceru Rozálii.
Umělecký odklon od modelingu
Už jako dospívající dívka ukazovala Rozálie své silné umělecké sklony. V roce 2012 se zúčastnila soutěže Elite Model Look a dostala se až do finále, což je pro mnoho slečen předstupeň světových modelingových bran. Ale i když chvíli následovala tuto dráhu, rychle si uvědomila, že tlak na hubenost a neustálá kontrola nejsou nic pro ni. Agentura ji údajně kritizovala, když se její tělesné proporce začaly měnit (například když jí rostly boky) a nebrala to dobře.
Pak přišel cirkus, který pro Rozálii znamenal víc než jen scénu. Strávila v Belgii v cirkusovém prostředí celý rok. Díky tomu získala jistotu na pódiu, ale objevovala i své limity, zkoumala práci s publikem a fyzickou disciplínu. Tyto zkušenosti později zužitkovala při tvorbě svého prvního alba Korzetiér a při vystoupeních s Melody Makers otce Ondřeje. Její máma prý ale o jejích hudebních schopnostech napřed pochybovala. „Měla pravdu, dlouho jsem kníkala. Měla jsem slabej hlásek a nikdy jsem neměla ambice být zpěvačka. To tak nějak vzniklo a postupem času padlo pár cigaret a panáků, hlas klesnul a je teď víc do altu. Rok v cirkuse vás otluče…“ svěřila se v pořadu 7 pádu Honzy Dědka.
Herectví, zpěv a vlastní cesta
Vedle zpěvu, tance a muziky se Rozálie objevila i v několika televizních seriálech a vyzkoušela i filmové role. Své vlastní texty skládá i zpívá, loni vydala už druhé album Láska, hlína, rýč, a při vystoupení staví spíše na autentickém výstupu než na záměru získat publicitu. Ve vztazích, jako s Prokopem Zachem, stojí za vzájemným respektem a klidem, protože nemá ráda scény a přehnaně dramatické výstupy.
Rozálie vystupuje s Melody Makers, tedy kapelou, kterou vede její slavný otec, což jí umožňuje kombinovat klasický repertoár swingových a jazzových písní s vlastní interpretací. Ať už se ale věnovala čemukoliv, ve všem silně ukazovala svou uměleckou stránku a touhu něco tvořit.
