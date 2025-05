Jan Kanyza přiznal, že výše důchodu by mu na pokrytí základních životních potřeb nestačila. Přivydělává si prodejem obrazů.

Jan Kanyza je důchodcem na plný úvazek. Již před pár lety pověsil herectví i dabing na hřebíček a nyní volný čas vyplňuje svým oblíbeným koníčkem, a to je malování. Tráví hodně času na rodinné chalupě blízko Liberce a zde tvoří svá umělecká díla, která si však nenechává pouze pro sebe. Vystavuje a slaví úspěch nejen u nás, ale i v zahraničí. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jak vychází se svým důchodem.

Z úspěšného herce talentovaným malířem

Jan Kanyza ukázala, že nejen herectví a dabing jsou profesemi, v nichž exceluje. Stal se z něj i úspěšný malíř, který vystavuje svá díla kromě České republiky také v Německu, Francii, Švédsku, nebo dokonce i v USA. Z jeho záliby se stalo nové živobytí, je velice vděčný, že si jeho obrazy lidé kupují. Uvádí, že je to pro něj slušný přivýdělek k důchodu.

„Jsou i tací, kteří si přijdou něco koupit. To je o to radostnější jako přivýdělek ke starobnímu důchodu. Nemusím chodit na brigádu do samoobsluhy uklízet. Je příjemné, když lidé chtějí věnovat peníze za obraz nebo grafiku, i to, že s tím obrazem chtějí bydlet,“ uvedl Kanyza pro Super. Tím také nenápadně naznačil, že výše jeho penze nebude zřejmě příliš slavná.

Jak je na tom s důchodem

Herec přiznal, že výše jeho důchodu by mu na živobytí nestačila. Možná pouze tehdy, pokud by se trvale přestěhoval i s manželkou Žofií na rodinnou chalupu. I když se zpočátku radoval, později zjistil, jaká bude jeho pravá výměra důchodu. „Když jsem si přečetl částku, řekl jsem: ‚Hele, kolik mi dali, to je hezké, z toho se dá žít.‘ A manželka říkala: ‚To je za 10 měsíců zpětně. Tohle neúplné telefonní číslo budeš brát měsíčně.‘ Tak mi zase spadla brada,“ uvedl v rozhovoru pro České důchody.

Přestože herec vždy tvrdil, že malování na zakázku se rozhodně věnovat nebude a jedná se pouze o vášnivý koníček, teď je rád, že si prodejem svých obrazů může přilepšit na stáří. A jak uvedl v rozhovoru pro iDNES, nepociťuje, že by měl nyní více volna než dřív. „Člověk nahrne na sebe zase spoustu jiných věcí a aktivit v domnění, že má volno od práce. Ale stabilně je to pořád stejné. Takže trávím čas v ateliéru, na chalupě, věnuji se sám sobě, rodině. Jinak se věnuji též rozhazování starobního důchodu a to není žádný problém.“

