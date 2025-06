Zpěvačka Jessie J informovala na svém instagramu, že trpí rakovinou prsu. Čeká ji operace, ale nemoc byla naštěstí odhalena velmi brzy.

Britská zpěvačka Jessie J na sociálních sítích oznámila smutnou zprávu. Jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali, se svými fanoušky a sledujícími se podělila o závažnou diagnózu – bojuje s rakovinou prsu. Světoznámá zpěvačka brzy podstoupí operaci.

Včasné odhalení nemoci

Zpěvačka hitu „Price Tag“, jejíž skutečné jméno je Jessica Ellen Cornish, oznámila tuto zprávu ve videu zveřejněném na svém instagramu, kde uvedla, že má za sebou několik vyšetření, jejichž výsledkem je rakovina prsu v raném stádiu. Právě slovo „rané“ velmi zdůraznila, protože nemoc byla odhalena včas. Přestože tato zákeřná nemoc je v každém případě závažným zdravotním problémem, slovo „včas“ je velmi důležité. Čím dříve se totiž odhalí, tím větší šance jsou na úplné vyléčení.

Také dodala: „Po Summertime Ballu (kde bude 15. června vystupovat) na chvíli zmizím, abych podstoupila operaci. A vrátím se s obrovskými prsy a další hudbou.“ Řekla, že váhala se zveřejněním této velmi osobní informace, ale nakonec se rozhodla, že na svých sociálních sítích se svými fanoušky sdílí vše ze svého života a také nechce, aby se to dozvěděli z médií. Není to poprvé, co se Jessie J otevřela o svém zdraví milionům svých sledujících. V roce 2021 zveřejnila příspěvek o potratu. Nyní má 2letého syna s basketbalistou Chananem Colmanem.

Co víme o rakovině prsu?

Rakovina prsu dle Healthline vzniká, když se v prsních buňkách vyvinou mutace a začnou se dělit a množit. Nekontrolované rakovinné buňky často napadají další zdravou prsní tkáň a mohou se šířit až do lymfatických uzlin v podpaží, čímž nemoc získá přístup k cestě do dalších částí těla. V raném stádiu nemusí rakovina prsu způsobovat žádné příznaky. Pokud lze nádor nahmatat, prvním příznakem je obvykle malá bulka v prsu. Ne všechny hrudky však znamenají rakovinu.

Mezi běžné příznaky rakoviny prsu patří:

Bulka v prsu nebo ztluštění tkáně na dotek odlišné od okolní tkáně

Bolest prsu

Zbarvená a důlková kůže na prsu

Otok celého prsu nebo jeho části

Náhlá, nevysvětlitelná změna tvaru nebo velikosti prsu

Vpáčená bradavka

Změny vzhledu kůže na prsou

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2022 celosvětově diagnostikováno 2,3 milionu žen s rakovinou prsu a zaznamenáno 670 000 úmrtí důsledkem této nemoci. Důležité je nezanedbat pravidelné zdravotní prohlídky u svého lékaře. Věřme, že u Jessie J povede léčba díky včasnému záchytu ke kompletnímu uzdravení, a snad bude moci brzy dokončit své turné No Secrets po evropských městech.

