Přesto, že zemřel předčasně, zanechal Vladimír Dlouhý v českém filmu nezapomenutelnou stopu. Jeho synové si vybrali stejnou profesi. Společně studují konzervatoř.

Vladimír Dlouhý byl jedinečnou osobností českého filmu, divadla i dabingu. Jeho přirozený talent, hluboký projev a charismatický výraz mu vynesly obdiv diváků i respekt kolegů. Ačkoliv odešel předčasně, jeho odkaz žije dál, a to nejen v nesmrtelných rolích, ale také v jeho dětech, které po něm zdědily lásku k herectví. Od jeho úmrtí uplynulo 1. července už 15 let. Na Osobnosti.cz jsme se rozhodli připomenout jeho rodinný život.

S druhou manželkou se seznámil při natáčení

Herec Vladimír Dlouhý patřil bezesporu k našim nejlepším a nejtalentovanějším hercům. Blýskl se už svými prvními filmovými rolemi. Ve dvanácti letech ztvárnil malého Adama ve filmu Už zase skáču přes kaluže. Diváci si jej také oblíbili jako Petra Majera v Arabele nebo Petra Máchala v pohádce S čerty nejsou žerty. Českého lva si odnesl za nejlepší výkon ve vedlejší roli ve snímku Hlídač č.47. Na plátně i na divadle však ztvárnil řadu dalších nezapomenutelných rolí a věnoval se také dabingu. Svůj hlas propůjčoval Tomu Hanksovi.

Poprvé se Vladimír Dlouhý oženil až těsně před třicítkou. S diplomatkou Gabrielou Svárovskou (rozenou Heřmanovou) se jim v roce 1997 narodila dcera Daniela. Jejich manželství však dlouho nevydrželo. V roce 2001 se během natáčení filmu Den, kdy nevyšlo slunce, seznámil s herečkou Petrou Jungmannovou. A s tou se v roce 2008 oženil. Dvojčata Jan a Jiří se však manželům narodila už dva roky před svatbou.

Oba synové studují konzervatoř

Nikdo netušil, že Vladimíru Dlouhému už nezbývá příliš mnoho života. Ačkoliv v mládí trpěl na žaludeční vředy, poté přišlo dlouhé období klidu. Když se potíže vrátily, mával nad nimi rukou. Když jednoho dne zkolaboval, vyšetření ukázala, že jeho stav je vážný. Přesto se dál věnoval pracovním povinnostem. A nikdy se také nevzdal alkoholu, kterému bohužel dlouhodobě holdoval. Zemřel v roce 2010 pár dní po 52. narozeninách na rakovinu slinivky.

Fotografie: Nextfoto, Jan Dlouhý a Jiří Dlouhý na TK k inscenaci Hráči

Jeho synům byly tehdy tři roky a na tatínka tak mnoho vzpomínek nemají. V obou se však odráží jeho podoba a oba také zdědili mimořádný herecký talent. Už je jim 19 let a studují konzervatoř. Dvojčata se však od sebe liší vzhledem i povahou. „Brácha nevidí problém v ničem, já ho dřív viděl všude. Ale už se taky učím míň přemýšlet. A uvědomuju si, co všechno jsem mohl s bráchou zažít, kdybych byl jako on. Každopádně jsme teď ještě lepší parťáci než dřív,“ přiznává o minutu starší Jan pro iDnes.

Zdroj: Autorský text, iDnes, Blesk, Extra, Wikipedie