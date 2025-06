Držitelka tří Českých lvů v životě neprošla jen červenými koberci, ale i hlubokými propastmi. S prvním manželem zažila psychický nátlak, s druhým partnerem přišlo štěstí i rodičovská radost.

Petra Špalková, dnes uznávaná herečka, je čerstvou padesátnicí, jež si prošla osobními zkouškami, které by nezvládl každý. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že její první manželství bylo plné manipulací a výčitek, které jí rozložily sebevědomí. Tehdejší partner ji prý přesvědčoval, že za nefunkční vztah může ona sama, a tvrdil, že nechce děti. Právě tyto manipulativní techniky herečku psychicky vyčerpaly natolik, že musela vyhledat odbornou pomoc.

Nový vztah, nová šance a pozdní mateřství

„Nerozluštila jsem tenkrát, že je to typický postup manipulátora, navíc byl velmi přesvědčivý, takže ve mně dokázal vzbudit patřičný pocit viny. Přesvědčil mě, že všechny chyby našeho manželství padají na mou mističku vah,“ popsala Špalková v knize psychiatra Radkina Honzáka Královna děsu aneb Panická porucha. V ní se objevují také příběhy Petry Kruntorádové, Věry Martinové, Ivy Pazderkové a Pavla Ráže. Následně se herečka rozhodla vyhledat odborníka, k němuž několik měsíců chodila.

Po tomto těžkém období však do jejího života vstoupil herec Miroslav Tichý, mladší o celých deset let. Přestože jejich vztahu mnozí nepředpovídali dlouhé trvání, stali se z nich manželé a rodiče dvou dětí. Syna Aloise porodila Špalková v 35 letech, dcera Anděla přišla na svět o tři roky později. Oba sourozenci už stihli nakouknout do světa herectví, a to po boku svých rodičů.

Děti na scéně a budoucí kuchař v rodině

Ačkoli se může zdát, že děti slavné dvojice míří ve šlépějích rodičů, pravda je trochu jiná. Dcera Andělka si zahrála se svou mámou v seriálu Stíny v mlze, syn Alois se objevil v Baladě o pilotovi. Do herectví je ale netlačí. „Lojzíček už v sedmi letech řekl, že chce být kuchař a mít vlastní podnik. Na tom si trvá. Necouvl z toho, má přihlášky na tři hotelové školy. Andělka to má jako možnou variantu, ale je jí teprve jedenáct. Přemýšlí o tom, že by byla učitelkou v mateřské školce anebo make-up stylistka. Ještě má čas se rozhodnout,“ vysvětlila Špalková pro Super. Sama se v létě opět vrátí na divadelní prkna, konkrétně do Divadla Kalich, kde bude hrát ve hře Malé chytré lži.

V únoru oslavila herečka padesátiny a její manžel Miloslav nedlouho poté kulaté čtyřicáté narozeniny. Oslavu pojali ve velkém stylu, pozvali přátele a slavili společně i s dalším kamarádem, který měl také narozeniny. „S mým mužem jsme dostali společný dárek, a to pobyt v Londýně. Nikdy jsem v Británii nebyla a nesmírně se tam těším,“ svěřila se nadšeně pro Blesk.

Zdroj: Autorský text, Kniha Královna děsu aneb Panická porucha, Blesk, Super