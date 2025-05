Ewa Farna poslední dny zažívá euforii díky společnému duetu s Dua Lipou. Ta ji teď označila ve svém příspěvku na Instagramu, kde ji sleduje 87 milionů lidí.

V roce 2026 oslaví zpěvačka Ewa Farna 20 let na scéně. Vrcholem tohoto jubilea bude velekoncert v pražském Edenu, jenž je plánovaný na 13. června 2026. Na Osobnosti.cz musíme zdůraznit, že to ještě netušila, že její hvězda vystřelí do nebeských výšin o rok dříve při vystoupení jiné zpěvačky. Její píseň Na ostří nože se totiž rozhodla zazpívat popová hvězda Dua Lipa při jednom ze svých pražských koncertů. A to není vše!

Poděkování na sociálních sítích

Poté, co se Dua Lipa rozhodla sama zazpívat píseň Na ostří nože při prvním ze svých dvou koncertů v Praze, Ewě Farné málem explodoval telefon z množství gratulací, jež obdržela. To ale ještě nevěděla, co ji v příštích hodinách čeká. Hned druhý den si totiž střihla duet se samotnou Dua Lipou na pódiu v O2 areně a jako třešnička na dortu bylo poděkování na instagramu anglicko-albánské popové hvězdy, kde ji sleduje neuvěřitelných 87 milionů lidí.

Nikdy nevíte, co vás potká

Pro česko-polskou zpěvačku je to obrovská čest. Nejenže se jí dostalo pozornosti od samotné Dua Lipy, ale sdílení jejího jména a hudební tvorby na jejích sociálních sítích jí může přinést neuvěřitelné možnosti. Už takhle je známá nejen u nás, ale i v sousedním Polsku, co se teprve stane, když ji označí taková hudební ikona, jako je právě Dua Lipa s miliony sledujících po celém světě?

„Dneska @dualipa postovala celý tento příběh včetně videí a společné fotky u sebe na sítích. Už třetí den dostávám dopaminovou sadu. Mám pocit, že tenhle příběh rezonuje, protože v tom vidíme, že i nám lidem z malé republiky, kde si tak obecně moc nevěříme, se může stát ‚dotknutí se‘ velkého světa. Já jsem jenom měla štěstí, že se to mohlo odehrát ‚skrze mě‘,“ napsala Ewa Farna na svém instagramu.

Ewa Farna nyní může jen sedět a sledovat, jak jí na Instagramu naskakují tisíce sledujících pocházejících nejen z České republiky. Pozitivní komentáře v češtině nasbíral i příspěvek Dua Lipy. Mnozí se vyjadřují k jejímu gestu v O2 areně. Nejenže zazpívala česky, ale pozvala si jednu z našich předních popových zpěvaček na pódium. Vůbec neměla tušení, co tím způsobí, chytla za srdce celé Česko.

„V Praze se staly krásné věci. Naučila jsem se písničku a zazpívala ji česky… zpěvačka té písně byla náhodou v davu!!! Naštěstí pro mě (@ewa_farna93) souhlasila, že se ke mně další večer přidá na pódium, abychom si ji mohly zazpívat společně. Miluji, když se dějí takové věci. Jaké úžasné dva večery v Praze a jaké to krásné město!! Také jsem si moc užila malou noční prohlídku po představení,“ napsala na svém instagramu Dua Lipa.

Zdroj: Autorský text, Instagram Ewy Farné, Instagram Dua Lipy