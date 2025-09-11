Zatímco je Pavel Nedvěd vídán s jinými ženami, Dara Rolins se snaží zůstat nad věcí. Její reakce na spekulace o nevěře partnera je úctyhodná.
Kolem Pavla Nedvěda se ve velkém objevují spekulace o jeho nočních dobrodružstvích s jinými ženami, jak nám v redakci Osobnosti.cz neuniklo. Partnerka Dara Rolins se však k celé věci staví klidně a s nadhledem. Její úctyhodné postoje udivily nejen fanoušky, ale i odborníky na mezilidské vztahy, kteří oceňují, že se zpěvačka nenechává strhnout k emocionálním výbuchům na veřejnosti.
Krize, která nezůstala skrytá
Fotbalová legenda byla v posledních týdnech několikrát spatřena po boku různých žen, což přece jen vyvolává otázky, jestli jeho vztah s Darou Rolins nesměřuje ke konci. Naposledy oslavil své 53. narozeniny s atraktivní brunetkou, s níž podle Blesku strávil i celou noc. Mělo jít údajně o Dařinu kamarádku.
„Jsem ráda, že nebyl o svých narozkách sám. Já pracovala na Slovensku a Lola byla na Drakeovi v Miláně. Kamarádi nás naštěstí zastoupili, takže díky za důkaz, že vše proběhlo, jak mělo,“ vyjádřila se Dara Rolins k této situaci pro deník Super s tím, že sama byla v tu dobu pracovně vytížená. Je možné, že šlo skutečně o věc nevinnou, každopádně situace znovu rozvířila spekulace o partnerské krizi.
Dara ale zachovává klid. Na sociálních sítích sdílela snímek s Pavlem Nedvědem a přidala k němu jasný vzkaz: „Ve zdravém dospělém vztahu ani jeden z nás dlouho neřeší kraviny. Máme pochopení pro své radosti, slabosti, povinnosti, vášně, způsoby, jak ‚vypustit páru‘. Po 4 letech vás už nic nepřekvapí a nerozhodí. A víte, jak se říká, co nás nezabije, to nás vždy a jen posílí.“
Pár pod drobnohledem
Pavel Nedvěd, držitel Zlatého míče a respektovaný sportovec, dlouhodobě budil pozornost svými výkony na hřišti, ale bohužel i bouřlivým osobním životem. Jeho vystupování v poslední době spíše škodí než prospívá, a to především jeho partnerce, která je pravidelně vystavována mediálnímu tlaku. Mnozí fanoušci upozorňují, že zrovna Dara by si zasloužila stabilní zázemí a partnera, který by ji veřejně podporoval místo toho, aby ji dostával do nepříjemných situací.
Dara začala zpívat už jako dítě a v 80. letech prorazila hitem „Zvonky štěstí“, který nazpívala s Karlem Gottem. Od té doby je ikonou československé pop music. Vždy uměla oslovit své publikum, jak hudbou, tak propracovanou vizuální stránkou svých vystoupení. Vedle koncertů se objevovala i v televizních soutěžích a byla tváří několika reklamních kampaní.
Kromě hudby je její velkou vášní zdravý životní styl a jóga, kterou aktivně propaguje. Na sociálních sítích často sdílí inspirativní příspěvky o rovnováze mezi prací a osobním životem. I to je důvod, proč má tak velkou základnu fanoušků, kteří v ní vidí nejen zpěvačku, ale i motivátorku.
