Herec Pavel Trávníček zavzpomínal, jak se s ním rozloučila jeho bývalá tchyně Jiřina Bohdalová, když došlo na rozvod s její dcerou Simonou Stašovou.

Herec Pavel Trávníček kdysi uvedl, jaký byl život s Jiřinou Bohdalovou. Když byl totiž poprvé ženatý, pojmul za ženu Simonu Stašovou, dceru Jiřiny Bohdalové, a všichni společně žili pod jednou střechou. Na Osobnosti.cz jsme ale zjistili, že jakmile došlo na lámání chleba a manželství se rozpadlo, Bohdalová se s Trávníčkem rozhodně nemazala.

Vyprovodila ho ze dveří

Jiřina Bohdalová je velmi energická a temperamentní žena. Nezkazí žádnou zábavu a v davu ji rozhodně nepřeslechnete. Přestože i v pokročilém věku srší energií a humorem, v roli tchyně byste si ji znepřátelit nechtěli. O tom ví své herec Pavel Trávníček. Když byl ženatý se Simonou Stašovou, všichni společně i s její maminkou, Trávníčkovou tchyní, žili pod jednou střechou.

Stašová byla jeho první manželkou, poznali se už během studií a byla to láska na první pohled. Po nějaké době vztahu došlo ke svatbě a manželství trvalo 5 let. Po tu dobu žili Trávníček, Bohdalová a Stašová společně, což nikdy není zcela ideální, ani kdysi, ani v dnešní době, a to ani když je manželství jinak pohádkové. Jenže to nebyl případ Trávníčka a Stašové.

Foto: Nextfoto, Jiřina Bohdalová na premiéře hry Cena za něžnost

Přestože se Trávníček proslavil rolemi krásných pohádkových princů, Stašová se svěřila, že v reálu to byl trochu jiný příběh. „Pak se to zkazilo, asi mojí vinou. Ale bylo to hezké období a nelituji toho,“ uvedl kdysi Trávníček v rozhovoru pro Expres. Jakmile se manželství rozpadlo a došlo k rozvodu, Bohdalová se s Trávníčkem nijak nemazala. Vyprovodila ho ze dveří jen s igelitkami.

Stašová mu ke čtvrté svatbě popřála

Trávníček byl po Stašové ještě 3x ženatý. Jeho druhou manželkou se stala tanečnice Eva Štefková, s kterou počal syna Adama, údajně se s ním však nevídá. S Lucií Vrbovou se oženil v roce 2000, ovšem mezitím ještě stačil zplodit syna Pavla s režisérkou Helenou Dytrtovou. Až čtvrté manželství mu přineslo štěstí, jak se zdá. Společný život s Monikou Fialkovou a jejich synem Maxmiliánem je tím, co celý hledal. Vzali se až po 12 letech vztahu.

Vztahy se Simonou Stašovou i Jiřinou Bohdalovou mají teď po letech ale dobré, i když spíše formální. Bývalí manželé nemají problém se spolu bavit ani se společně zasmát. Trávníček se podle Blesku dokonce svěřil, že Stašová mu jako jediná z jeho bývalých manželek pogratulovala ke čtvrté svatbě. „Napsala mi, že jsem udělal dobře. To mě potěšilo, protože já také potřebuju poradit a podržet,“ uvedl herec.

Zdroj: Autorský text, Expres, Prima Ženy, Wikipedie, Blesk