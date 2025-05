Rudolf a Jan Hrušínští spolu mnoho let vedli spor kvůli majetku. Musela zasáhnout vážná nemoc, aby k sobě opět našli cestu.

Rodinu si člověk zpravidla nevybírá, proto i některé rodinné vztahy nemusí být vždy tak idylické, jak by měly být. O tom ví své i spousta slavných osobností, například bratři Rudolf a Jan Hrušínští, kteří se před lety rozhádali a jen těžko usmiřovali. Na Osobnosti.cz jsme se blíže podívali na jejich spor, jenž vznikl kvůli majetku.

Celá rodina pod jednou střechou

Dříve žila celá rodina Hrušínských pod jednou střechou ve vile v pražských Nuslích. Nikoho by nikdy nenapadlo, že právě ona bude předmětem sporu mezi milujícími bratry. Po smrti maminky Evy se začal vztah mezi Rudolfem a Janem komplikovat. „Všechno to začalo smrtí babičky. Najednou jsme přestali žít v jednom baráku. Se strýcem Rudolfem a jeho rodinou jsme se vůbec nevídali a jsou to teprve dva roky, kdy jsem znovu navázala kontakt s bratranci,“ uvedla Kristýna Hrušínská, dcera Jana Hrušinského, podle AhaOnline.

Když se Rudolf Hrušínský mladší s rodinou odstěhoval, v domě zůstal jeho bratr Jan s rodinou. Bylo tedy potřeba vyřešit, jak to bude s prázdnou polovinou vily. Nechybělo mnoho a Rudolf ji prodal někomu cizímu, což bylo pro druhou část klanu Hrušínských, která v domě bydlí dodnes, nepředstavitelné. Nakonec se bratři domluvili na vyrovnání a Jan vyplatil svého bratra 4 miliony, jak uvádí Blesk.

Fotografie: Nextfoto, Jan Hrušinský na premiéře komedie RED

Spor ukončila vážná nemoc

Jak to ale bývá, hádky se vlečou, dokud nezasáhne vyšší síla, například v podobě vážné nemoci. Jakmile jde o zdraví, člověk si uvědomí, že spory kvůli majetku jsou často malicherné a nestojí za to, aby byly v rodině sváry. Prasklý žlučník a oboustranný zápal plic Jana Hrušínského svedly bratry opět dohromady. Téměř 2 týdny byl herec v umělém spánku a dýchání za něj převzal ventilátor. Velkou oporou mu tehdy byla rodina, včetně bratra Rudolfa.

„Je v životě normální, že se lidé někdy v něčem neshodnou. Jsme ale bráchové a jsme tady vlastně teď jeden pro druhého. Je to můj jediný nejbližší člověk, který dobře zná historii rodiny. Máme společné rodiče a vyrůstali jsme spolu, to nám prostě nikdo neodpáře. To víte, že máme oba starosti vždycky, když tomu druhému něco je. Je to už dávno za námi a hlavní je, že už je všechno v pořádku,“ uvedl Jan Hrušínský pro Expres.

Zdroj: Autorský text, AhaOnline, Blesk, Expres