Zvonky štěstí jsou legendárním duetem, který zná snad každý. Jenže mladá Dara Rolins z něj nebyla zrovna nadšená.

Všemi známý hit Zvonky štěstí nazpívaný Karlem Gottem a Darou Rolins patří k legendárním duetům české a slovenské hudební historie. Nikoho by ani nenapadlo, že kdysi ještě mladičká začínající zpěvačka Dara Rolins nebude chtít tento hit zpívat. A přesto je tomu tak, jak po letech přiznala. A za Osobnosti.cz musíme dodat, že i samotný Karel Gott měl zpočátku s písní problém.

Proč měli k písni výhrady

Píseň Zvonky štěstí vznikla v roce 1983 a stala se neodmyslitelnou součástí vánočních svátků, je známá různým věkovým kategoriím dodnes. Nazpívali ji Karel Gott a tehdy 11letá Dara Rolins. Většina lidí by si asi pomyslela, že zpěvačka musela být nadšená z takového hitu se slavným zpěvákem, ale nedávno přiznala, že v jistém životním období se jí do zpívání písně vůbec nechtělo.

Řada jejích dětských písní jí během let nešla přes pusu. „Měla jsem období, kdy mi to přišlo trapné. Jako dospělá žena jsem zpívala o psaní lístečků ve školní lavici. I Zvonky mi v pubertě lezly krkem,“ vyjádřila se v podcastu On Air ke svým prvním hitům. Dnes už to ale vidí trochu jinak. Je za své písně z dětství vděčná, je si moc dobře vědoma, že i takové písně jsou součástí její kariéry, identity a bez nich by nebyla tam, kde je dnes.

Píseň provázely i drobné problémy se samotným Karlem Gottem. Nejdříve se mu píseň složená Jiřím Zmožkem a napsaná Zdeňkem Rytířem příliš nezdála. V prvé řadě se domníval, že má Dara Rolins v písni příliš prostoru, a za druhé měl prý problém s pasáží, kdy Rolins zpívá slovensky a on jí česky odpovídá, jak vysvětlil Jiří Zmožek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Po menších úpravách nakonec ale hit spatřil světlo světa, a jak se ukázalo, bylo to jedině dobře.

Úspěch i v zahraničí

Píseň se stala hitem a jedním z největších symbolů československé hudební historie. Poprvé zazněla v roce 1984 a jen v Československu se jí prodalo přes 200 tisíc kopií, jak uvádí TV Nova. Nakonec se hit dostal i do hitparád našich sousedů, do Německa a Rakouska.

