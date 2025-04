Nikol Leitgeb ukázala roztomilého syna. Jeho reakce, jak by zachránil „omdlelou“ maminku, baví internet

Nikol Leitgeb je zodpovědná matka, a tak se pustila se svým synem do vážné konverzace. Skončilo to však smíchem a baví se i lidé na internetu.

Každý rodič ví, že s malými dětmi jsou konverzace nejzábavnější. Nikol Leitgeb se nyní podělila s ostatními o povídání se svým tříletým synem. Probírali spolu téma jednání v krizových situacích. Malý Tobias však svými odpověďmi maminku úplně odzbrojil. Jeho reakce nás v redakci Osobnosti.cz velmi pobavila, podobně jako fanoušky na sociálních sítích, kteří připojili vlastní zkušenosti na toto téma.

Chtěla vědět, jak by si poradil

Nikol Leitgeb je už několik let šťastně vdaná za Petra Leitgeba a společně vychovávají dva syny. Teď se Nikol pochlubila roztomilou fotkou s tříletým Tobiasem a zmínila i vtipnou konverzaci, kterou spolu vedli. Nejspíše se snažila svého mladšího syna naučit, jak by se měl zachovat v krizových situacích. A tak mu položila záludnou otázku: „Tobí, a kdybychom byli doma sami a mně se udělalo špatně a spadla bych na zem, co bys tak jako udělal?“

Synova odpověď byla opravdu kouzelná: „Uzdravil bych tě!“ „Noo to by na tebe asi bylo ještě těžký. Tobí, kdyby se něco takový stalo, musíš vyběhnout na ulici. A zazvonit na sousedy. Na Bety, Lukáše, nebo Igora…“ vysvětlovala mu maminka. „Jo,“ reagoval syn s pochopením. „No a co jim řekneš?“ chtěla ještě vědět po svém synovi. „Dooobrýý déén!“ odzbrojí ji svou odpovědí, na kterou se nedá reagovat jinak než smíchem.

Zkušenosti připojily i další maminky

Na kouzelnou konverzaci reagovala řada lidí a v komentářích se svěřovali se svými vlastními zkušenostmi. „Na základě tohohle postu jsem se zeptala svojí skoro šestileté dcery, co by dělala. A víte, co mi řekla? „Zakřičela bych nahlas KYKYRYKÝÝÝÝ jako kohout, aby ses probudila“… tak to jsem asi něco pos.. no,“ svěřuje se jedna z komentujících, která si je vědoma toho, že přípravu dítěte na krizové situace asi trochu zanedbala.

„To já už mám větší děti, 7 a 13 let… a je mi jasné, že když upadnu, tak by si mě všimly, až by se začalo hromadit nádobí a dostaly by hlad,“ kontruje další z komentujících. No, je vidět, že Nikol neztrácí svůj pověstný smysl pro humor ani poté, co ukončila spolupráci s Veronikou Arichtevou a Martinou Pártlovou v komediálním triu 3v1. A syn je nejspíš celý po mamince.

Zdroj: Autorský text, Instagram Nikol Leitgeb