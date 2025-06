Děti Zlaty Adamovské a Radka Johna vyrostly v úspěšné dospělé lidi, na které mohou být rodiče pyšní. Syn Petr se stal ředitelem úspěšné firmy.

Přestože manželství Zlaty Adamovské a Radka Johna trvalo mnoho let, prošlo si také úskalími, která nakonec vyústila v rozvod. Něco krásného ale z něj přece jen vzešlo, a to jsou dvě děti, dcera Barbora a syn Petr, na které mohou být jejich rodiče velmi pyšní. Na Osobnosti.cz jsme se dopátrali, že Petr John je úspěšným ředitelem velké firmy, jejíž jméno všichni znají.

Odpustila mu toho mnoho

Zlata Adamovská a Radek John patřili k nejznámějším manželským párům showbyznysu. Když se poznali, byla to láska na první pohled a oba se skutečně velmi milovali. Čím Johna Adamovská zaujala? „Očima. A bezbranností. Každý se může podívat, o čem mluvím. Hrála v té době v seriálu Sanitka smutnou a oddanou partnerku Jaromíra Hanzlíka,“ vzpomínal v knize Zlata Adamovská.

Byl to ale právě Radek John, jenž mnohokrát přivedl do manželství jistou pachuť, která narušila důvěru známé herečky. Například románek s kolegyní Pavlínou Wolfovou, který trval dlouhé 2 roky. Ale Adamovská byla ochotná svému manželovi odpustit a na vztahu pracovat.

Když se domnívala, že to nejhorší mají za sebou, přišla jedna z největších ran, kterou už nedokázala jen tak přejít. Svému manželovi dala druhou šanci, které však nevyužil. Udělal si dítě s jinou a přišlo se na to úplnou náhodou. V Johnově případě se skutečně jednalo o osud nebo smůlu. Stal se totiž účastníkem dopravní nehody, při níž ho fotoreportéři AhaOnline zachytili, jak přenáší dětskou autosedačku do náhradního vozu.

Foto: Nextfoto, Petr John na premiéře pohádky Zlatovláska

Publicista musel s pravdou ven, tady už nebyla jiná možnost. Pro jeho situaci neexistoval dostatek výmluv, které by ho zachránily. „O celé věci jsem se dozvěděla den předtím, než to vyšlo v novinách. Není pravda, že o tom dávno vím. To je nestoudné. Nemanželské dítě svého muže bych nikdy nepodporovala a podávám žádost o rozvod,“ uvedla pro Blesk Zlata Adamovská. A velké lásky byl konec.

Na své děti mohou být hrdí

Rozvod však naštěstí nijak neovlivnil jejich vztah s dětmi. „Radek se stal součástí mého života a já jeho. Na čtvrt století se naše cesty spojily, teď už si jdeme každý svou. Jsem ráda, že jsem s ním dvacet šest let žila a že s ním mám dvě senzační děti,“ řekla bez hořkosti Adamovská krátce po rozvodu pro IDnes.

S oběma dětmi mají velice dobré vztahy a mohou být na své potomky náležitě pyšní. Petr dříve studoval na DAMU, obor produkce, ale následně přešel na Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní obchod. Uplatnil se v marketingovém a PR oddělení Prague Food Festivalu, kde získal praxi při škole a po jejím absolvování pracoval pro firmu Vodafone.

Jak se později ukázalo, Petr je velmi ambiciózní člověk, který zamířil mnohem výš. A vyplatilo se mu to. Stal se ředitelem společnosti Sodexo, jejíž název většina lidí dobře zná. Sodexo se zabývá vydáváním stravenek a dalších poukázek. Petr je elegán každým coulem a z fleku by se mohl věnovat i modelingu, ale táhne ho to spíše do ekonomické sféry. Podobu nezapře ani s jedním z rodičů, od každého z nich je v jeho rysech trocha.

Zdroj: Autorský text, AhaOnline, Blesk, Kniha – Zlata Adamovská, IDnes, Personalista, Expres