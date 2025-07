Karlovy Vary žijí nejen filmem, ale i hudbou, přátelstvím a emocemi. A právě ty se střetly během koncertu zpěváka Sebastiana, na nějž dorazili i manželé Brzobohatí.

Zpěvák Sebastian Navrátil odehrál v Karlových Varech svůj první oficiální koncert v rámci karlovarského programu. Ondřej Brzobohatý a jeho manželka se velkým festivalovým večírkům raději vyhýbají, jak letos Daniela přiznala, ale když jde o přátele a hudbu, dokáží se odvázat. Oba dorazili na koncert Sebastiana, a jak jsme si na Osobnosti.cz všimli, rozhodně se nedrželi v ústraní. Pro Ondřeje, který má s hudbou bohatou zkušenost, to byla příležitost si večer užít i z druhé strany. Jako fanoušek. I když se ukázal i na pódiu u klavíru.

Daniela, Ondřej a komorní pohoda

Spojovacím článkem celého večera byla modelka Andrea Bezděková, Sebastianova partnerka a zároveň blízká kamarádka Daniely. Právě to vysvětluje, proč manželé Brzobohatí dorazili. A bylo vidět, že na koncertě vládla nejen hudba, ale i upřímná lidská radost. Brzobohatí na festivalu zářili jako čerstvě zamilovaní, vyvrátili tak spekulace o možném rozpadu jejich manželství.

Žijí v luxusu, ale potichu. Kupují byty za miliony, cestují, ale skandály se jim vyhýbají. Možná právě to je důvodem, proč někteří potřebují vytvářet příběhy, které nejsou. Ondřej Brzobohatý má za sebou dvě manželství a veřejnost si ráda připomíná, že i krátce po tom druhém měl vztah s tanečnicí. Ale Daniela? Ta stojí po jeho boku bez ohledu na minulost či jeho poněkud netradiční záliby. A večer se svou dobrou kamarádkou si určitě dobře užila, protože si posezení protáhli do nočních hodin.

Není to poprvé, co spolu pařili ve Varech

A není to ani poprvé, co by se Andrea Bezděková s dvojicí v rámci festivalu v Karlových Varech sešla. S Danielou Brzobohatou, dříve Písařovicovou, kamarádí už nějaký ten rok, sejít se tam chtěly už v roce 2022, ale tehdy se bohužel minuly, jak vyprávěla Bezděková pro Expres. Zato si to vynahradily následující rok, kdy už je doprovázel i Ondřej Brzobohatý, a všichni tři byli fotografy zastiženi v ulicích města v dobré náladě.

A jak se kamarádky vlastně daly dohromady? „Tohle přátelství vzniklo střetnutím osudu, nemyslím, že se to událo jinak, než jak přátelství obyčejně vznikají,“ řekla Bezděková pro Expres. „Danča je pro mě něco jako starší sestra, taková moje vrba, ke které si chodím pro cenné rady. Myslím, že to je vzájemné, vzhledem k tomu, že i ona chce trávit čas se mnou, věřím, že i já jí jsem inspirací,“ dodala.

Zdroj: Autorský text, Extra, Expres, Expres, ŽenaAktuálně