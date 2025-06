Už v dětství si vyzkoušela roli před kamerou, ukázalo se, že to ale není cesta, po které by chtěla jít. Dceru Martina Zounara to táhne ke koním.

Svou dceru by Martin Zounar nezapřel – přestože je jeho náctiletá dcera Claudie celý tatínek, kariéra herečky ji příliš neláká. Namísto toho se jediná dcera Zounara a Simony Brdičkové soustředí na ježdění na koni, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili.

V otcových stopách se jí nešlo dobře

Moderátor a herec Martin Zounar ukázal, že má talent, už během studia na Pražské konzervatoři. Už v té době se totiž objevoval na prknech Národního divadla. Kromě divadelních představení se pak objevil třeba ve filmu Probudím se včera, pohádce Pták Ohnivák nebo seriálech Jedna rodina či Ordinace v růžové zahradě. A nezapomeňme zmínit, že sám Zounar měl po kom zdědit herecké vlohy. Jeho tatínkem totiž nebyl nikdo jiný než Miroslav Zounar, kterého si většina lidí vybaví hlavně v roli předsedy JZD ze známé Troškovy komedie Slunce, seno… Ten však v roce 1998 zemřel, takže svou vnučku nepoznal.

Ta se narodila Martinu Zounarovi a jeho partnerce Simoně Brdičkové v listopadu 2008 a zpočátku šla i malá Claudie v otcových šlépějích. Před kameru se postavila už v jedenácti letech, když byla obsazena do seriálu Krejzovi. Tam se objevila jen v jednom díle, přesto šlo o počátek nové etapy jejího života. Větší roli následně dostala v seriálu Slunečná, jak uvádí portál ČSFD, na kterém se jako producentka podílela i její matka Simona. Na place seriálu se objevovala až do roku 2021, poté se ale stáhla do ústraní.

Nejvíc ji baví ježdění na koni

K rozchodu partnerů, rodičů malé Claudie, došlo v roce 2015, kdy ale už dva roky spolu nebydleli. O dceru se ale i nadále starali svědomitě. Jak uvedl Martin Zounar pro portál IDnes, dcera pro něj představuje smysl života. Označuje ji jako hodnou a empatickou, citlivou duši, kterou baví příroda a zvířata. I když by tedy Claudie měla na co navázat z hlediska herecké kariéry, táhne ji to spíše jinam.

Konkrétně se podle svého otce Claudie našla ve sportu. Jak řekl pro portál Super, baví ji parkur, a co víc, je v něm opravdu dobrá. Účastnila se již několikrát mistrovství republiky a podařilo se jí dokonce i umístit. Jen budoucnost tedy ukáže, kam až se tato mladá slečna dokáže svou pílí vypracovat.

