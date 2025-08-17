Bývalá hvězda předpovědi počasí Karla Mráčková už osm let není na obrazovce, přesto má k meteorologii blíž než kdy dřív.
Ještě před pár lety ji znala celá republika jako usměvavou blondýnku, která z obrazovky TV Nova oznamovala, zda nás čeká sluníčko nebo déšť. Dnes má za sebou Karla Mráčková (52) už osm let mimo televizní svět a působí ve státní správě. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že život moderátorky není jen o profesních změnách, ale také o dlouholeté lásce, rodině a nečekaných kariérních krocích.
Od dětského nadšení k ikoně TV Nova
Mráčková se narodila 13. srpna 1973 do rodiny, kde se kladl důraz na vzdělání. Otec byl úředník, matka učitelka. Už jako dítě milovala sledování meteorologických map a článků o přírodních jevech. Studovala Střední zemědělskou školu se zaměřením na meteorologii a geografii, a už tehdy spolupracovala s Českým hydrometeorologickým ústavem.
Do televize Nova nastoupila v roce 1994 a vydržela v ní neuvěřitelných 23 let. Diváky si získala svým profesionálním přístupem, lidskostí a úsměvem. Kromě předpovědi počasí si vyzkoušela i práci ve zpravodajství. „Odchod po 23 letech na Nově pro mě není jednoduchý. Když jsem nastupovala, měla jsem dvouleté batole a teď je synovi 25 let. Je to skoro celý můj život… ale kostky jsou vrženy,“ svěřila tehdy Blesku.
Nová pracovní kapitola a dlouholetá láska
Po odchodu z Novy si vyzkoušela politický pořad Rozstřel a práci tiskové mluvčí na České zemědělské univerzitě. Od února 2025 pak zamířila na Ministerstvo zemědělství, kde se stará o komunikaci s veřejností a médii. Připravuje tiskové zprávy o počasí a jeho dopadech na zemědělství, organizuje konference a podílí se na osvětových kampaních.
V showbyznysu je její vztah s manželem Josefem skoro raritou. Jsou spolu už od roku 1991 a vychovali tři děti. Nejstaršího syna Nikolu porodila už v osmnácti, později přišli Maxmilián a Karlička. „Je to ta osudová láska. Já ho poznala už někdy v patnácti letech a vdávala jsem se velmi mladá… věděla jsem, že budu moct být jenom s tímto mužem,“ řekla pro Super.cz.
Jak se změnilo počasí na obrazovce od její éry
Když v roce 2017 odešla, předpovědi počasí už procházely proměnou. Dnes se spoléhají na moderní grafiku, 3D animace a online integraci. Televizní meteorologové mají více dat v reálném čase a pořady se snaží být nejen informativní, ale i zábavné. Mráčková patřila ještě k éře, kdy hlavní roli hrálo osobní charisma moderátora – což jí vyneslo velkou popularitu.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Super, Wikipedia, Facebook Karly Mráčkové